Гуманітарна допомога для ВПО у Сумській області надає комплексну підтримку найбільш уразливим категоріям населення, повідомляє Politeka.

За даними проєкту Emergency Appeal, програма забезпечує переселенців коштами у перші 30 днів після евакуації, а також допомагає родинам загиблих та тим, хто втратив житло, надаючи ресурси для адаптації в нових умовах.

Додатково 600 домогосподарств скористалися зимовою підтримкою Winterization. Вона включала фінансову допомогу для придбання обігрівачів, продуктів і базових товарів першої необхідності. Пріоритет надавався малозабезпеченим сім’ям, орендарям та тим, хто має заборгованість за комунальні послуги.

Окремо команда Caritas Internationalis розподілила 100 спеціалізованих гігієнічних наборів для людей, що перебувають у лежачому стані або потребують додаткового догляду. Ресурси доставлялися до територій, наближених до лінії бойових дій у Сумах, Харкові, Нікополі та Білозерці, щоб гарантувати мінімальні умови для особистої гігієни.

Проєкт передбачає комплексну підтримку, поєднуючи фінансову стабільність, зимове забезпечення та базові гігієнічні потреби. Гуманітарна допомога для ВПО у Сумській області координується з місцевими органами влади, що дозволяє ефективно розподіляти ресурси та контролювати їхнє використання.

Програма залишається відкритою для нових отримувачів. Організатори радять переселенцям звертатися до місцевих центрів соцпідтримки та слідкувати за оновленнями, щоб вчасно отримати допомогу та скористатися доступними ресурсами.

