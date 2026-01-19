Дефіцит продуктів у Сумській області і надалі визначатиме тенденції формування вартості соняшникової олії для споживачів та експортерів.

Дефіцит продуктів у Сумській області помітно відчувається на популярних товарах через обмежену пропозицію сировини, повідомляє Politeka.net.

Аграрії завершили сезон збору соняшнику із врожаєм у 9 мільйонів тонн замість прогнозованих 11 мільйонів, що призвело до скорочення ресурсів для переробних підприємств. Це впливає не лише на внутрішній ринок, а й на експортну складову продукції.

Фахівці зазначають, що зростання цін на соняшникову олію може скласти 10–15%. Підвищення обумовлене не лише меншим врожаєм, а й збільшенням собівартості виробництва та частими відключеннями електроенергії. Внаслідок цього частина покупців почала скуповувати олію про запас, побоюючись подальшого подорожчання.

Проте експерти галузі заспокоюють: паніку поширювати не варто. Щорічне виробництво в Україні сягає близько 5,5 мільйонів тонн, тоді як внутрішнє споживання не перевищує 500 тисяч тонн. Тому загальнонаціональної нестачі поки не очікують.

Виробники додають, що перебої з електропостачанням залишаються ризиком для підприємств. Хоча більшість заводів обладнані генераторами, робота виключно на альтернативних джерелах енергії економічно невигідна. Основний тиск на ціну формує саме обмежена кількість сировини.

Аналітики прогнозують, що ціни на продукти переробки соняшнику залишатимуться високими до початку нового сезону. Це може позначитися на внутрішньому ринку, а також на позиціях українських виробників на міжнародній арені. Дефіцит продуктів у Сумській області і надалі визначатиме тенденції формування вартості соняшникової олії для споживачів та експортерів.

