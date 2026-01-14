Гуманітарна допомога для ВПО у Сумах гарантує безпеку, підтримку та впевненість у складний період.

Гуманітарна допомога для ВПО у Сумах запрацювала в межах місцевої програми підтримки внутрішньо переміщених осіб, повідомляє Politeka.

Ініціатива орієнтована на людей, які втратили житло через бойові дії, а також на літніх громадян та осіб з обмеженою рухливістю.

Програма надає базові ресурси, створює безпечні умови для проживання та допомагає найбільш уразливим категоріям населення. Передбачені компенсації за пошкоджене житло, фінансова підтримка для оренди та облаштування тимчасових помешкань.

Місцева влада організовує модульні містечка з усіма необхідними зручностями. Соціальні працівники супроводжують літніх людей та громадян з інвалідністю під час оформлення документів і роз’яснюють порядок отримання допомоги.

Для участі достатньо надати паспорт, ідентифікаційний код і довідку ВПО. Заявки оформлюють на всіх членів домогосподарства за адресою: вул. Харківська, 35, робоче місце №15. Працівники департаменту соціального захисту консультують заявників і допомагають правильно заповнити документи.

Програма також забезпечує комплексні послуги для постраждалих сімей, що дозволяє швидко компенсувати витрати на оренду та підготувати житло до комфортного проживання. Додатково надають підтримку у веденні побуту та забезпеченні ресурсами для стабільності.

Гуманітарна допомога для ВПО у Сумах гарантує безпеку, підтримку та впевненість у складний період. Організатори зазначають, що ініціатива триватиме весь зимовий сезон і поступово охоплюватиме більше домогосподарств, які потребують допомоги.

