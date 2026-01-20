У звʼязку з плановими ремонтними роботами в електромережах у Харківській області 21 та 22 січня 2026 року діятимуть додаткові графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

Зокрема додаткові графіки відключення світла в Харківській області протягом наступних кількох днів торкнуться Люботинської міської територіальної громади. Знеструмлення там відбуватимуться орієнтовно з 9:00 до 16:00.

У середу, 21 січня, без електроенергії тимчасово залишаться деякі мешканці міста Люботин, які проживають у будинках по вулицях Дуншовська, Крива, Ревчанська, Державна, Рябінова, Скіфська, Довженка, Левка Мацієвича, Івана Сірка, Вільхова, Веселкова, Василя Данилевського, Новобаварська, Партизанська та ін. (повний список шукайте на сайті громади), пише Politeka.

У четвер, 22 числа, планові знеструмлення відбудуться в селищі Караван по вул. Тракторна, Новоселівська, Нестерова, Шумицького, Берегова, Заводська, Підлісна, а також частково в м. Люботин (вул. Заводська, Державна, Транспортна, в-д Вінницький, сад.тов. "Дріжджовик").

Крім того, за даними обленерго, 22 січня 2026 року графіки відключення торкнуться також Мерефʼянської міської територіальної громади в Харківській області. Обмження електропостачання діятиме з 9 до 17 години в м. Мерефа (район Центр).

