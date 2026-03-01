Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області відображає реальні економічні показники галузі.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області набрало чинності з початку 2026 року, інформує Politeka.

Із січня діють нові розцінки на водопостачання та каналізацію в громадах регіону. Перегляд пов’язують зі зростанням мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму й вартості електроенергії, що змінило структуру витрат підприємств.

Кубометр води тепер коштує 38,87 гривні, що на 7,2% більше попереднього рівня. За відведення стоків встановлено 47,62 гривні за кубометр — плюс 17,4%.

У «Водоканалі» пояснюють: раніше чинні ставки покривали близько 91% фактичних видатків. Додаткові кошти спрямують на оплату праці персоналу, енергоресурси та обов’язкові соціальні нарахування. План на 2026-й передбачає подачу понад 478 тисяч кубометрів води та прийом близько 255 тисяч кубометрів стоків.

Фахівці зазначають, що Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області відображає реальні економічні показники галузі. Жителям радять регулярно передавати показники лічильників, ощадливо використовувати ресурси й завчасно розраховувати витрати.

Місцева влада закликає своєчасно сплачувати рахунки та перевіряти офіційні повідомлення. Соціально вразливі категорії можуть скористатися пільгами або державною підтримкою, що частково компенсує додаткове фінансове навантаження.

Раціональне користування послугами допомагає зберігати стабільність мереж і мінімізує ризики аварій у житлових будинках.

Подальші рішення щодо коригування розцінок ухвалюватимуть з урахуванням економічної ситуації та фактичних показників роботи підприємств.

