Будуть діяти графіки відключення світла в Житомирській області на 23 січня, що торкнуться багатьох населених пунктів.

Українцям розповіли, де вводять додаткові графіки відключення світла в Житомирській області на 23 січня через ремонтні роботи, пише Politeka.net.

Про це йдеться на сайті "Житомиробленерго".

Будуть діяти графіки відключення світла в Житомирській області на 23 січня. Вони діютимуть через планові роботи в регіоні. Повідомляється, що в Коростенському районі триватимуть обмеження з 9 до 17 години в таких населених пунктах:

Граби вулиці:

Зарічанська — 1, 2, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 4, 6, 7А, 8;

Лісова — 1, 2, 4, 6, 7, 8, 11, 15, 17, 19, 9;

Космонавтів — 4, 10, 12А, 13, 15, 21, 23, 27, 29, 31;

Сонячна — 2, 3, 4, 9, 16, 20, 21, 22, 13, 14, 15, 17, 19, 26, 30, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 48, 50;

Терехова — 1, 3, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43;

Незалежності — 12.

Новосілка вулиці:

Вишнева — 1, 2, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18;

Садова — 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 14, 18, 22, 23, 25, 27, 30, 33/а, 37, 41.

Лугини вулиці:

Зелена — 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 19а, 20, 21, 21А, 23, 24, 25а, 26, 27, 28, 29а, 29б, 30, 31, 31а, 31б, 32, 33а, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43а, 44, 47, 47а, 47б, 48, 49, 49а, 49б, 50, 51, 52, 53, 56, 58, 60, 62а, 64, 66;

Трипільська — 1, 2, 3, 5, 7;

1-й провулок Зелений — 5;

2-й провулок Зелений — 6.

Кремне вулиці:

Зарічна — 01, 02, 04, 08, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 39а, 40, 43, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 70;

Лісна — 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 3;

Л.Українки/Лесі Українки — 01, 02, 04, 06, 07, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 18, 20, 22, 24;

Ветеринарний пр-к — 01, 02, 03, 04, 07, 08, 10, 12, 12а; Луговий пр-к — 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 12;

Ветеринарний провулок

Грушевського — 01, 02, 03, 05, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

В Андрушівській громаді з 9 до 17 години не буде електрики в селі Волиця на вул. Житомирська 1, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 4, 6, 7, 8.

Графіки відключень "Житомиробленерго" можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі "Відключення", а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

