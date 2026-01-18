Пасажирам варто враховувати новий графік руху поїздів у Житомирській області через тимчасові зміни на залізничних ділянках.

Новий графік руху поїздів у Житомирській області вступив у силу після відновлення курсування через станцію Звягель-1, повідомляє Politeka.

За офіційною інформацією Звягельської міської ради, з 9 січня деякі пасажирські склади тимчасово курсують за зміненим розкладом через пошкодження станції Фастів-1 внаслідок ворожих дій.

Зміни запроваджені з метою забезпечення безпеки та стабільного перевезення пасажирів і вантажів по регіональних та міжрегіональних маршрутах. Пасажирам радять уважно стежити за новіи графіком руху поїздів у Житомирській області.

Це важливо, адже 21 січня 2026 року всі склади, які відправляються з початкових станцій, курсуватимуть лише до пунктів призначення регіональних філій АТ "Укрзалізниця" та сусідніх держав відповідно до уточненого маршруту.

Водночас, 22 січня курсування пасажирських, приміських та вантажних складів відбуватиметься за новим графіком руху поїздів у Житомирській області. У разі затримок 22 січня організація курсування здійснюватиметься за диспетчерським розкладом.

Продаж квитків також тимчасово обмежений. Під час оголошення пасажирських складів не відкривається продаж проїзних документів на рейси, зазначені у попередніх повідомленнях про ремонтні роботи.

Це означає, що пасажирам необхідно заздалегідь перевіряти актуальний розклад і планувати поїздки, щоб уникнути неприємних сюрпризів на станції.

Окрім того, Звягельська міська рада закликала громадян особливо уважно відстежувати оновлення, адже можливі нові коригування впродовж січня.

Це пов’язано з технічними роботами на колії та потребою оперативного реагування на стан залізничної інфраструктури.

