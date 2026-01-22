Будут действовать графики отключения света в Житомирской области на 23 января, которые коснутся многих населенных пунктов.

Украинцам рассказали, где вводят дополнительные графики отключения света в Житомирской области на 23 января из-за ремонтных работ, пишет Politeka.net.

Об этом говорится на сайте "Житомиробленерго".

Будут действовать графики отключения света в Житомире на 23 января. Они будут действовать из-за плановых работ в регионе. Сообщается, что в Коростенском районе будут продолжаться ограничения с 9 до 17 часов в следующих населенных пунктах:

Грабы улицы:

Заричанська - 1, 2, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 4, 6, 7А, 8;

Лисова - 1, 2, 4, 6, 7, 8, 11, 15, 17, 19, 9;

Космонавтив - 4, 10, 12А, 13, 15, 21, 23, 27, 29, 31;

Сонячна - 2, 3, 4, 9, 16, 20, 21, 22, 13, 14, 15, 17, 19, 26, 30, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 48, 50;

Терехова — 1, 3, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43;

Незалежности - 12.

Новосилка улицы:

Вышнева - 1, 2, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18;

Садова - 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 14, 18, 22, 23, 25, 27, 30, 33/а, 37, 41.

Лугыны улицы:

Зелёна — 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 19а, 20, 21, 21А, 23, 24, 25а, 26, 27, 28, 29а, 29б, 30, 31, 31а, 31б, 32, 33а, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43а, 44, 47, 47а, 47б, 48, 49, 49а, 49б, 50, 51, 52, 53, 56, 58, 60, 62а, 64, 66;

Трипильська - 1, 2, 3, 5, 7;

1-й переулок Зеленый - 5;

2-й переулок Зеленый - 6.

Кремне улица:

Зарична — 01, 02, 04, 08, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 39а, 40, 43, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 70;

Лисна — 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 3;

Л.Украинкы/Леси Украинкы — 01, 02, 04, 06, 07, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 18, 20, 22, 24;

Ветерынарный пр-к — 01, 02, 03, 04, 07, 08, 10, 12, 12а; Луговий пр-к — 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 12;

Ветерынарный пер

Грушевського — 01, 02, 03, 05, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

В Андрушевской общине с 9 до 17 часов не будет электричества в селе Волыця по ул. Житомырська 1, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 4, 6, 7, 7

Графики отключений "Житомиробленерго" можно найти на официальном сайте компании в разделе "Отключения", а также в чат-ботах Viber и Telegram.

