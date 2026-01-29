Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області допомагає привести фінансову модель підприємства у відповідність до реальних витрат.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області офіційно набрало чинності з 1 січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Оновлення стосуються вартості вивезення сміття та утримання житлового фонду на території регіону.

За новими розрахунками, мешканці приватного сектору платитимуть 37,50 грн на місяць з однієї особи. Для жителів багатоквартирних будинків встановлена сума 36,55 грн на людину. Платежі застосовуються автоматично з початку року.

У комунальному підприємстві «Менакомунпослуга» пояснюють, що зміни зумовлені економічними чинниками: зростанням вартості пального, збільшенням витрат на обслуговування техніки та потребою перегляду рівня зарплат працівників.

Представники влади зазначають, що нові тарифи спрямовані на стабільну роботу систем поводження з відходами та підтримку якості сервісу, особливо у періоди підвищеного навантаження.

На останньому засіданні міської ради також розглянули соціальні питання. Програму «єВідновлення» затвердили для відшкодування витрат громадянам, чиє житло зазнало пошкоджень через бойові дії. Один із заявників отримав 30 580 грн на відновлювальні роботи.

Фахівці наголошують, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області допомагає привести фінансову модель підприємства у відповідність до реальних витрат. Мешканцям радять планувати щомісячні платежі, стежити за офіційними повідомленнями та сплачувати рахунки вчасно.

Регулярна оплата гарантує безперебійну роботу систем життєзабезпечення, запобігає заборгованості та штрафним нарахуванням, а також дозволяє підтримувати житлову інфраструктуру у належному стані.

