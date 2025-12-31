Актуальний графік відключення світла на cічень 2026 в Чернігівській області радять перевіряти через офіційні канали.

Графік відключення світла на cічень 2026 в Чернігівській області складено з урахуванням планових ремонтних робіт на повітряних лініях електропередачі, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надають на сайті Остерської громади.

Обмеження матимуть поетапний характер і стосуватимуться окремих населених пунктів та вулиць у визначені дні.

1 січня 2026 року

З 10:00 до 16:00 електропостачання буде тимчасово припинене в селі Романьки. Роботи охоплять вулиці Зелена та Польова з прилеглими домоволодіннями.

2 січня 2026 року

З 10:00 до 16:00 знеструмлення заплановане в населеному пункті Туманська Гута. Без напруги залишаться будинки на Бережківській і Лісовій.

5 число 2026 року

У цей день ремонт проходитиме одразу у двох громадах:

– Євминка — з 10:00 до 16:00, вулиці Київська, Коцюбинського, Привітна;

– Туманська Гута — аналогічний часовий проміжок, ті самі ділянки мереж.

14 число 2026 року

З 09:30 до 15:30 світло вимикатимуть у селі Бабарики. Обмеження торкнуться вулиць Квітнева, Франка, Центральна та провулка Селянського.

15-те 2026 року

Роботи заплановані в Волевачах з 09:30 до 15:30. Тимчасові незручності можливі на Коцюбинського й Садовій.

19-те 2026 року

З 09:30 до 15:30 електроенергію відключатимуть у Бабариках, Волевачах та Одинцях. Перелік включає Центральну, Шевченка, Набережну, Я. Юли, Героїв Азову, Лесі Українки, Франка та низку провулків.

Енергетики наголошують, що всі заходи мають технічний характер і спрямовані на підвищення стабільності мереж у холодний період. Мешканцям рекомендують завчасно підготуватися та врахувати обмеження у щоденних планах.

Актуальний графік відключення світла на cічень 2026 в Чернігівській області радять перевіряти через офіційні канали місцевих громад, оскільки строки можуть коригуватися залежно від умов виконання робіт.

