Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области помогает привести финансовую модель предприятия в соответствие с реальными затратами.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области официально вступило в силу с 1 января 2026, сообщает Politeka.

Обновление касается стоимости вывоза мусора и содержания жилищного фонда на территории региона.

По новым расчетам жители частного сектора будут платить 37,50 грн в месяц с одного человека. Для жителей многоквартирных домов установлена ​​сумма 36,55 грн. на человека. Платежи используются автоматически с начала года.

В коммунальном предприятии «Менакоммунуслуга» объясняют, что изменения обусловлены экономическими факторами: ростом стоимости горючего, увеличением затрат на обслуживание техники и потребностью в пересмотре уровня зарплат работников.

Представители власти отмечают, что новые тарифы направлены на стабильную работу систем обращения с отходами и поддержание качества сервиса, особенно в периоды повышенной нагрузки.

На последнем заседании городского совета также были рассмотрены социальные вопросы. Программу «єВідновлення» утвердили для возмещения расходов гражданам, чье жилье получило повреждения из-за боевых действий. Один из заявителей получил 30580 грн на восстановительные работы.

Специалисты отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области помогает привести финансовую модель предприятия в соответствие с реальными затратами. Жителям советуют планировать ежемесячные платежи, следить за официальными сообщениями и оплачивать счета в срок.

Регулярная оплата гарантирует бесперебойную работу систем жизнеобеспечения, предотвращает задолженность и штрафные начисления, а также позволяет поддерживать жилищную инфраструктуру в надлежащем состоянии.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Черниговской области: где можно иметь от 25 тысяч заработной платы.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области: жителей удивили новыми ценами.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Черниговской области: от 25 тысяч зарплаты предлагают на некоторых вакансиях.