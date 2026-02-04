Підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області спричинене ростом мінімальної зарплат та іншими причинами.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області набуло чинності з 2026 року, повідомляє Politeka.

Нові розцінки стосуються водопостачання, каналізації та вивезення сміття у місцевих громадах.

Мешканці платитимуть за централізовану воду 55,74 грн за кубометр, а водовідведення коштуватиме 38,28 грн. Вартість вивезення побутових відходів зросла приблизно на 17%. Для мешканців багатоповерхівок із контейнерною системою встановлено щомісячний платіж 48,14 грн з однієї особи. У приватному секторі ціни складають 48,14 грн за контейнер або 40,02 грн без нього. Перевезення змішаних відходів обійдеться у 127,49 грн за кубометр для населення, 138,74 грн для бюджетних установ та 182,48 грн для інших організацій.

Як пояснили в управлінні житлово-комунального господарства, підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області спричинене ростом мінімальної зарплати, здорожчанням електроенергії, пального й матеріалів, а також збільшенням податкового навантаження. Раніше діючі ставки не покривали витрат підприємств і могли негативно впливати на якість сервісу.

Частину додаткових витрат компенсують субсидії та пільги для соціально вразливих категорій. Це дозволяє підтримувати стабільну роботу мереж, своєчасно виплачувати заробітні плати та забезпечувати безперебійне водопостачання та каналізацію.

Фахівці радять планувати щомісячні витрати, слідкувати за офіційними повідомленнями та своєчасно оплачувати рахунки. Такі дії допомагають уникнути боргів і зберегти якість комунальних послуг у громаді.

