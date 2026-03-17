Програма гарантує, що безкоштовне житло для ВПО в Київській області залишається доступним для тих, хто потребує тимчасового прихистку та підтримки.

У Київській області діє програма безкоштовного житла для ВПО, яка охоплює столицю та навколишні населені пункти через платформу «Допомагай», повідомляє Politeka.

Ініціатива передбачає тимчасове розміщення на період воєнного стану. Власники нерухомості публікують пропозиції з різними умовами перебування, форматом житла та побутовими правилами.

Один із варіантів доступний у Києві на вулиці Головатого — окрема кімната у приватному будинку. Приміщення розраховане на двох осіб, зручно для жінки або матері з дитиною від трьох років. Є кухня, ванна кімната, санвузол і доступ до води, а також можливість самостійного приготування їжі. Опалення пічне. Грошова плата не передбачена, але господарі просять допомагати у повсякденних справах.

Ще один варіант розташований у селі Романків Обухівського району, на вулиці Лісова. Там пропонують трикімнатний будинок із автономним опаленням, газом, електрикою, каналізацією та інтернетом. Локація знаходиться у лісовому масиві за 18 км від Києва.

Умови проживання включають догляд за територією та виконання господарських робіт: косіння газону, прибирання листя, очищення доріжок від снігу, контроль котлів та генератора, дрібний ремонт за потреби.

Окремі пропозиції передбачають можливість проживання для чоловіків у столиці на будь-який термін. Перебування можна поєднувати з дистанційною роботою, підробітками або допомогою господарям. Додатково пропонують вакансію вантажника з щоденною оплатою.

Платформа радить потенційним мешканцям уточнювати деталі розміщення, формат співжиття та обсяг обов’язків заздалегідь, щоб швидше адаптуватися і уникнути непорозумінь.

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО у Київській області: держава запустила новий формат підтримки.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Києві: за якою адресою звертатися.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога на проживання для ВПО в Київській області: хто має право на її отримання.