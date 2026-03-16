Запровадження графіків відключення світла у Запоріжжі на 17 березня є необхідним для проведення ремонтних робіт.

У Запоріжжі 17 березня діятимуть тимчасові графіки відключення світла у зв’язку з проведенням планових робіт на електромережах, повідомляє Politeka.net.

Відповідну інформацію оприлюднили у компанії «Запоріжжяобленерго».

Запровадження графіків відключення світла у Запоріжжі на 17 березня є необхідним для проведення ремонтних робіт, які допоможуть підвищити надійність електропостачання та запобігти можливим аварійним ситуаціям у майбутньому.

З 9 до 17 години не буде електрики через плановий ремонт в будинках, за адресами:

Автозаводська — №1, 4, 4 (п.1–3) (9 пов), 4 (п.4–6) (9 пов), 6, 6 (9 пов), 6а, 8, 8б, 10 (п.1–4), 10 (п.5–7), 11, 12, 12 (9 пов)

Андрія Гайдая (1905 року) — №1–17, 2–20

Бойова — №1–11, 4–8, 14

Болбочана Петра (Інтернаціональна) — №1, 2, 3, 3а, 4, 5–9, 8, 15

Володимира Українця (Новокузнецька) — №1, 1 (9 пов), 1–3, 1б, 3 (9 пов), 5 (9 пов), 5а, 5б, 5в, 5г, 15б, 15 а (9 пов), 15 б (9 пов)

Героїв Національної гвардії України (40 річчя Перемоги) — №2, 6, 9 (9 пов), 9а, 11 (9 пов), 11а, 11б, 13 (10 пов), 15 (9 пов), 15а, 17 (9 пов), 19, 21 (9 пов), 21, 23, 25 (9 пов), 25 а (9 пов), 27

Домаха (Чубанова) — №3ж

Електровозна — №1–17, 2–12

Інгулецька (Невська) — №1, 1а, 2–10, 5–15, 12, 14–24, 17, 19–35

Ливадна (Халтуріна) — №1–15, 2–14

Любисткова (Ударна) — №2–8, 8а, 3–11, 11а, 10, 10а, 12–36, 42/1, 44–62, 13–61, 63, 69, 71, 71а, 74–76, 75, 77, 79, 78–108

Меліоративна — №1–31, 35, 37, 2–14, 16, 20, 22, 24, 26, 28

Миколи Ласточкіна (Чапаєва) — №31, 31а, 33, 35, 43, 45, 51, 55, 57, 59, 63, 65–87, 87а, 89, 91, 93–123, 129, 131, 133, 135–157, 157а, 159, 159а, 161–179, 181а, 183, 183а, 185–205, 204а, 204б, 204–224, 226, 226а, 228–252, 254, 256–264, 266/1, 266/2, 268–276, 278, 280, 282, 284, 284д, 286, 288, 288а, 86, 88, 90, 92, 94, 96–106, 108а, 110–122, 110/1, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 136–142, 144, 146–158, 160, 162а, 162б, 164, 164б, 166, 168–200

Олександри Екстер (Крамського) — №1–13, 17–25, 33, 35, 37, 2, 2а, 12, 20

Оптимістична — №2, 2А, 4, 6, 8, 10

Павла Глазового (Глазунова) — №1, 3, 5, 7, 9, 11

Павлокічкаська — №10, 12, 14, 16

Партизанська — №1–17, 2–18

Перспективна — №9, 11, 13, 13А

Плавнева — №2–14, 3, 5, 9–15, 16–64, 19–57

Посадочна — №1, 2, 3А, 4, 4А, 4Б

Розмаринова (Річкова) — №1г, 3, 15, 19, 21, 2, 16, 18, 22а, 24–32, 25, 27, 31–41

Санітарна — №1, 3, 3а, 5, 5а, 11–15, 19, 21, 25, 27, 2, 4, 4а, 12–24, 24а, 28–50, 31, 35–45, 51–57, 63, 67–75

Сивашська — №1–17, 19, 21, 25, 27, 2–20, 22–32

Спартаківська — №1, 5–13, 2–14

Стефанова — №2–18, 20

Тракторна — №1, 3, 13, 15, 2, 4, 8, 16, 20

Урожайна — №1–21, 2–24

Харківська — №3, 5, 5а, 7–15, 19–29, 4–28

Ціолковського — №1–11, 1а, 2–14, 2а, б, в, 15–29, 29а, 16–26

Щедра — №8–18, 9–19

Ялтинська — №11, 19, 23–29, 18, 20, 22, 22а, 26, 36, 31–35, 37–41, 43б

пров. Кавказький — №5, 10, 12, 11, 13, 17–21, 14–30

пров. Межовий (Покровський) — №2, 2/1, 4, 5, 8, 10, 12, 17, 21, 23

пров. Мостовий — №9–25

пров. Південний — №2, 4, 6, 8

пров. Плавневий — №1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 6, 6а

пров. Пристанційний (вул. Пристанська вітка) — №1а

пров. Стрілецький — №1–5

Останні новини України:

