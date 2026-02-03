Підвищення тарифів на комунальні послуги в Кропивницькому спрямоване на забезпечення стабільного вивезення сміття та підтримку належного санітарного стану міста.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Кропивницькому затвердив виконавчий комітет міської ради, ухваливши нові розцінки на вивезення побутових відходів для оператора ТОВ «Екостайл», передає Politeka.

Про рішення повідомила пресслужба міськради.

Оновлені суми стосуються змішаного, великогабаритного та ремонтного сміття і почнуть застосовуватися у 2026 році.

Під час засідання директорка департаменту економічного розвитку Тетяна Ломова зазначила, що попередні розцінки діяли з листопада 2024-го. Законодавство передбачає їх щорічний перегляд на підставі звернення підприємства з урахуванням реальних витрат.

За поданими розрахунками, фактична собівартість управління відходами перевищує показники, закладені у чинному тарифі. Серед основних причин — зростання фонду оплати праці, подорожчання дизельного пального, збільшення витрат на оренду та обслуговування спецтехніки, а також оновлення інфраструктури.

Підприємство також запланувало інвестиції в закупівлю нових сміттєвозів, контейнерів для приватної забудови та підготовку документації для реконструкції полігону. Під час перевірки з кошторису виключили витрати, які не визнали критично необхідними.

У результаті виконком затвердив середньозважений тариф з ПДВ: 356,23 грн за кубометр змішаних відходів, 395 грн — великогабаритних, 503,50 грн — ремонтних. У перерахунку на одну особу щомісячна плата становитиме 87,23 грн для мешканців багатоквартирних будинків та 91,39 грн для приватного сектору.

Крім того, з лютого 2026 року встановлено абонентську плату — 13,26 грн з особового рахунка. У міськраді підкреслюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Кропивницькому спрямоване на забезпечення стабільного вивезення сміття та підтримку належного санітарного стану міста.

