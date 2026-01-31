Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області орієнтована насамперед на певні категорії.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області надається через центр «Єднання», який працює з людьми старшого віку та внутрішньо переміщеними особами.

У межах роботи хабу волонтери організували видачу продуктових наборів, базових речей і надають консультації щодо доступних соціальних програм. Підтримка спрямована на громадян, які опинилися у складних побутових умовах і потребують щоденної допомоги.

Осередок діє в Олександрівській громаді та став важливим місцем підтримки для місцевих жителів і переселенців. Тут можна отримати харчі, засоби гігієни та поради з адаптації й оформлення необхідних документів.

Окрему увагу приділяють мешканцям Покровського напрямку, де рівень потреби залишається високим. Центр допомагає родинам і самотнім людям частково покривати витрати на найнеобхідніше.

Прийом відвідувачів відбувається у робочі дні з 9:00 до 17:00. Фахівці приймають звернення, консультують і супроводжують під час підготовки пакета документів.

За словами координаторів, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області орієнтована насамперед на осіб похилого віку, людей з інвалідністю та громадян із тяжкими захворюваннями.

Графік видачі наборів публікують в офіційному Telegram-каналі хабу «Єднання», де також розміщують актуальні оголошення. Мешканцям радять звертатися завчасно та регулярно перевіряти оновлення, щоб підтримка залишалася доступною.

Крім того, гуманітарну допомогу можна отримати й в Одесі. Проєкт працює на постійній основі та передбачає не лише гарячі обіди, а й можливість отримати теплі напої та консультації від волонтерів.

