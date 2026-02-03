Повышение тарифов на коммунальные услуги в Кропивницком направлено на обеспечение стабильного вывоза мусора и поддержание надлежащего санитарного состояния города.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Кропивницком утвердил исполнительный комитет городского совета, утвердив новые расценки на вывоз бытовых отходов для оператора ООО «Экостайл», передает Politeka.

О решении сообщила пресс-служба горсовета.

Обновленные суммы относятся к смешанному, крупногабаритному и ремонтному мусору и начнут применяться в 2026 году.

Во время заседания директор департамента экономического развития Татьяна Ломова отметила, что предварительные расценки действовали с ноября 2024-го. Законодательство предусматривает их ежегодный пересмотр из обращения предприятия с учетом реальных расходов.

По данным расчетам, фактическая себестоимость управления отходами превышает показатели, заложенные в действующем тарифе. Среди основных причин – рост фонда оплаты труда, подорожание дизельного горючего, увеличение расходов на аренду и обслуживание спецтехники, а также обновление инфраструктуры.

Предприятие запланировало инвестиции в закупку новых мусоровозов, контейнеров для частной застройки и подготовку документации для реконструкции полигона. Во время проверки из сметы исключили расходы, которые не сочли критически необходимыми.

В результате исполком утвердил средневзвешенный тариф по НДС: 356,23 грн. за кубометр смешанных отходов, 395 грн. — крупногабаритных, 503,50 грн. — ремонтных. В пересчете на одного человека ежемесячная плата будет составлять 87,23 грн для жителей многоквартирных домов и 91,39 грн для частного сектора.

Кроме того, с февраля 2026 установлена ​​абонентская плата — 13,26 грн с лицевого счета. В горсовете подчеркивают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Кропивницком направлено на обеспечение стабильного вывоза мусора и поддержание надлежащего санитарного состояния города.

