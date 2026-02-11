Саме в межах цієї програми реалізується гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області стала доступною завдяки новим благодійним програмам, спрямованим на підтримку людей старшого віку, повідомляє Politeka.net.

Про запуск ініціативи поінформував фонд «Карітас Полтава». У місті відкрили соціально-реабілітаційний простір, орієнтований на громадян віком від 60 років, зокрема переселенців.

Послуги надають безоплатно жителям громади, які потребують системної підтримки. Проєкт реалізують спільно з Caritas Luxembourg та Caritas Austria, зосереджуючись на фізичному стані й психологічній рівновазі відвідувачів.

У просторі проводять базові медичні перевірки, соціальний супровід і консультації психолога. Фахівці вимірюють артеріальний тиск, рівень глюкози, сатурацію, виконують ЕКГ. Також працюють фізіотерапевтичні кабінети з магнітотерапією, УВЧ, пресотерапією та сеансами у соляній кімнаті.

Окремо організовані заняття з лікувальної гімнастики, спрямовані на підтримку рухливості. Психологічна допомога доступна як індивідуально, так і в групах, що допомагає зменшити напругу та емоційне виснаження.

Для активного дозвілля проводять арттерапію, кіноперегляди, читацькі зустрічі, музичні й танцювальні заходи, а також творчі майстер-класи. Такий формат сприяє спілкуванню й соціальній взаємодії.

Щодня відвідувачам надають гаряче харчування. Саме в межах цієї програми реалізується гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області.

Простір працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за адресою: Полтава, вулиця Семена Антонця, 24.

