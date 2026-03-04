Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві дає змогу регулярно отримувати поживні страви, економити кошти та час.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві у 2026 році продовжує діяти у форматі безкоштовних гарячих обідів і напоїв, повідомляє Politeka.

Програма спрямована на людей поважного віку, внутрішньо переміщених осіб та громадян, які через війну або фінансові труднощі опинилися у складних життєвих обставинах.

Ініціативу реалізує благодійна організація «Їжа життя». Волонтери готують страви з дотриманням санітарних норм і вимог безпеки. Меню включає вегетаріанські та веганські позиції, що забезпечують достатню поживну цінність і враховують потреби літніх людей.

Безкоштовні обіди доступні як мешканцям столиці, так і переселенцям із постраждалих регіонів. Видача відбувається тричі на тиждень — у понеділок, середу та п’ятницю. Основні локації: парк «Веселка» на вул. Мрії о 13:30, вул. Новомостицька, 2-Г о 14:00 та вул. Нижній Вал, 23 о 15:30.

Організатори закликають повідомляти знайомих і сусідів про можливість отримання харчування, аби підтримка охопила якомога більше людей. Окрім обідів, волонтери забезпечують мінімальний соціальний супровід: спілкуються з відвідувачами, консультують щодо базових побутових питань та здорового способу життя.

Завдяки цій ініціативі гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві дає змогу регулярно отримувати поживні страви, економити кошти та час, а також зберігати соціальні контакти навіть у складні періоди.

Організатори радять заздалегідь ознайомитися з графіком роботи пунктів і дотримуватися встановлених правил на кожній локації, щоб забезпечити безпечну та безперебійну видачу.

Регулярна участь у програмі допомагає людям старшого віку відчувати підтримку громади, зменшувати фінансове навантаження та мати стабільний доступ до гарячого харчування.

