Графіки відключення світла необхідні для підвищення надійності електропостачання у Кіровоградській області на 4 березня

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 4 березня запроваджено через профілактичні роботи, повідомляє Politeka.net.

Про це поінформували у прес-службі «Кіровоградобленерго».

Жителів регіону закликають заздалегідь перевірити інформацію щодо своїх населених пунктів та врахувати графіки відключення світла у Кіровоградській області на 4 березня під час планування повсякденних справ.

Зокрема, з 9:00 до 17:00 у зв’язку з проведенням планового ремонту електромереж світло тимчасово вимикатимуть у населеному пункті Соколівське — за визначеними адресами:

40 Років Перемоги — №1

Дружби — №7-8, 11, 29, 31, 43, 45, 47, 53, 55, 61, 63А, 133

Дружби пров. — №14, 21

Карпенка-Карого — №2-32, 20Б, 21, 21А, 22-23, 23А, 24-26, 26А, 27, 28А, 28Б, 28В

Космонавтів — №15, 116-117, 119, 123-124, 129, 137

Л. Українки — №1-2, 4, 6, 24, 52

Мостова — №86

Польова — №37

Садова — №1, 1А, 3-8, 8б, 9-16, 18-20, 22, 24, 26, 28, 30, 32

Центральна — №1А, 2, 7, 9, 12, 14, 16, 16а, 18, 20, 24, 26, 28

Шевченка — №2/11, 4-5, 5а, 6-9, 9а, 10-13, 13А, 14-17, 17а, 18-22

Шкільний пров. — №1, 1а, 2, 2а, 3-4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 8, 8А, 8б

Також у цей же період, з 9:00 до 17:00, через розчистку траси та виконання ремонтних робіт обмеження діятимуть у населеному пункті Новопетрівка. Електропостачання буде відсутнє на низці вулиць:

Виборна — №14

Дружби — №1, 19, 21, 23, 25, 33, 35, 37, 39-41, 41Д, 42, 47А, 49А, 51, 55А, 57, 73

Дружби пров. — №12-13, 22, 38

Зелена — №33, 35, 36В, 115

Космонавтів — №50, 53, 121

Крім того, з 9:00 до 18:00 відключення заплановані в Олександрівці — обмеження стосуватимуться окремих будинків за вказаними адресами.

Дружби — №1, 5, 7, 9, 15А, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 29А, 31, 33, 35

Дружби пров. — №2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18

Лесі Українки — №2, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 7, 7А, 8-10, 10А, 11-16, 18, 20, 22, 24, 26

Додатково в цей же часовий проміжок, з 9:00 до 18:00, графіки діятимуть і в Краснопіллі, де світло тимчасово вимикатимуть на окремих вулицях:

Паркова — №2, 4-6, 8, 10-13, 21, 25

Перемоги — №1-2, 4-6, 7А, 8-10, 12, 14, 17-18, 20-21, 31-32, 36, 40, 42, 50, 54

Центральна — №93, 95, 97, 99

Черкаська — №1-4, 7, 10-11, 14-15, 19, 21

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Кіровоградській області: що буде може стати реальністю для українців.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання проїзду в Кіровоградській області: пасажирам повідомили про нові тарифи.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду в Кіровоградській області: стало відомо, як виросли ціни на квитки.