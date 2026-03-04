Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харкові почали надавати в межах гуманітарної ініціативи, спрямованої на підтримку родин у складних умовах.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харкові розподіляють благодійники організації «СпівДія», повідомляє Politeka.

Інформацію про старт програми оприлюднили у Facebook, де команда детально пояснила, кому саме адресована допомога та як вона реалізується.

Ініціатива охоплює родини з дітьми, які проживають у громадах, наближених до зони бойових дій, і потребують додаткової підтримки в холодний сезон.

Проєкт впроваджується спільно з Ukraine Children’s Action Project та має на меті забезпечити людей найнеобхіднішим у період низьких температур.

Волонтери формують набори з безкоштовних продуктів тривалого зберігання для ВПО та пенсіонерів у Харкові, які допоможуть родинам забезпечити базові потреби.

Окрім харчів, готуються теплі пледи, що мають стати додатковою підтримкою для сімей із дітьми.

Особливу увагу приділяють мешканцям територій, де люди регулярно стикаються з перебоями електропостачання, нестачею тепла та обмеженим доступом до товарів першої необхідності.

Програма зимової підтримки реалізується за підтримки «Дій для дітей України». Організатори наголошують, що безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харкові та в інших громадах регіону спрямовані на сотні сімей, які через війну опинилися у складних життєвих обставинах.

Гуманітарна допомога покликана частково зменшити навантаження на родинні бюджети та допомогти людям пережити холодний період без критичних труднощів.

На тлі постійних викликів воєнного часу такі ініціативи дають можливість людям відчути стабільність та турботу.

