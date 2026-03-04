З початку 2026 року в Одеській області відбулося підвищення тарифів на комунальні послуги, повідомляє Politeka.

Із січня діють оновлені розцінки на водопостачання та каналізацію у місцевих громадах. Зміни пов’язані зі зростанням мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму та вартості електроенергії, що вплинуло на витрати підприємств.

Кубометр води тепер коштує 38,87 грн — на 7,2% більше, ніж раніше. За відведення стоків встановлено 47,62 грн за кубометр, що на 17,4% перевищує попередню ставку.

У «Водоканалі» пояснюють, що попередні тарифи покривали лише близько 91% фактичних витрат. Додаткові кошти будуть спрямовані на оплату праці персоналу, енергоресурси та обов’язкові соціальні нарахування. План на 2026 рік передбачає подачу понад 478 тисяч кубометрів води та прийом близько 255 тисяч кубометрів стоків.

Фахівці наголошують, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області відображає реальні економічні показники галузі. Мешканцям радять своєчасно передавати показники лічильників, економно використовувати ресурси й планувати витрати.

Місцева влада закликає перевіряти офіційні повідомлення та вчасно сплачувати рахунки. Для соціально вразливих категорій передбачені пільги та державна допомога, що частково компенсує додаткове фінансове навантаження.

Раціональне користування послугами допомагає зберігати стабільність мереж і знижує ризики аварій у житлових будинках.

Подальші зміни тарифів ухвалюватимуться з урахуванням економічної ситуації та фактичних показників роботи підприємств.

