Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области стала доступна благодаря новым благотворительным программам, направленным на поддержку людей постарше, сообщает Politeka.net.

О запуске инициативы проинформировал фонд «Каритас Полтава». В городе открыли социально-реабилитационное пространство, ориентированное на граждан в возрасте от 60 лет, в том числе переселенцев.

Услуги предоставляют бесплатно жителям общества, нуждающимся в системной поддержке. Проект реализуют совместно с Caritas Luxembourg и Caritas Austria, сосредотачиваясь на физическом состоянии и психологическом равновесии посетителей.

В пространстве проводятся базовые медицинские проверки, социальное сопровождение и консультации психолога. Специалисты измеряют АД, уровень глюкозы, сатурацию, выполняют ЭКГ. Также работают физиотерапевтические кабинеты с магнитотерапией, УВЧ, прессотерапией и сеансами в соляной комнате.

Отдельно организованы занятия по лечебной гимнастике, направленные на поддержание подвижности. Психологическая помощь доступна как индивидуально, так и в группах, что помогает снизить напряжение и эмоциональное истощение.

Для активного досуга проводят арттерапию, кинопросмотры, читательские встречи, музыкальные и танцевальные мероприятия, а также творческие мастер-классы. Такой формат способствует общению и социальному взаимодействию.

Каждый день посетителям предоставляют горячее питание. Именно в рамках программы реализуется гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области.

Пространство работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по адресу: Полтава, улица Семена Антонца, 24.

