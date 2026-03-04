У Полтаві запровадили нові тимчасові обмеження, які стосуються руху транспорту на кількох центральних вулицях.

Обмеження руху транспорту в Полтаві почали діяти після того, як на каналізаційному колекторі «Полтававодоканалу» сталася аварія, повідомляє Politeka.

Інцидент трапився на перехресті вулиць Сінної та Капітана Володимира Кісельова, де сходяться два каналізаційні колектори.

Верхній колектор раніше відремонтували, але нижній залишався без ремонту і саме він провалився, створивши критичну ситуацію.

Наразі комунальники встановили наземну перекачку, розпочали зняття асфальтного покриття та виїмку ґрунту за допомогою екскаватора.

У зв’язку з аварією на засіданні виконкому Полтавської міської ради ухвалили рішення про тимчасове обмеження руху транспорту в Полтаві на цій ділянці.

Для проведення ремонтних робіт частково закрили проїзд на вулиці Сінній у смузі ближче до готелю «Київ» і повністю перекрили вулицю Капітана Володимира Кісельова. На час ремонту також зазнали коригувань тролейбуси.

Міська рада повідомляє, що офіційно перекриття діятимуть два місяці, хоча комунальники сподіваються завершити роботи за місяць, якщо погодні умови будуть сприятливими.

Крім цього, обмеження руху транспорту в Полтаві поширили на вулицю Решетилівську через ремонт ще одного аварійного колектора. На цьому ж відрізку продовжили перекриття на перехресті з вулицею Петра Дорошенка до 26 квітня 2026 року.

Місцеві мешканці та водії отримали рекомендацію заздалегідь планувати маршрути, враховуючи зміни.

Влада наголошує, що роботи проводять у пріоритетному порядку, адже відновлення каналізаційної системи є критично важливим для забезпечення безперебійної роботи міського водопостачання та безпеки населення.

