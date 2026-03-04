Графіки відключення світла у Сумській області на 5 березня пов’язані з обслуговуванням електромереж.

У Сумській області вводяться додаткові графіки відключення світла через планові та профілактичні роботи в електромережах на 5 березня, повідомляє Politeka.net.

Про заплановані заходи розповіли у пресслужбі «Сумиобленерго».

Графіки відключення світла у Сумській області на 5 березня пов’язані з обслуговуванням електромереж і виконанням необхідних профілактичних робіт. Світло вимикатимуть у визначені години.

Так, графіки відключення світла охоплять місто Глухів, проте обмеження триватимуть з 9 до 15 години в будинках, що розташовані за такими адресами:

Боїнський — 1–24, 26, 26А, 28, 30, 30Г, 32, 34

Б.Хмельницького — 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49

Заводська — 1–61, 63, 65, 67, 69 (у т.ч. 2А, 13А, 24А, 41А, 54А)

Зарічна — 80–130А

Кирила Розумовського — 1–8, 10–13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33

Комунальна — 1–31, 33 (у т.ч. 27А)

Також електрики не буде в населеному пункті Лебедин. Знеструмлять з 9 до 15 години наступні вулиці:

Межова — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19

Тараса Шевченка — 75, 77, 79, 81, 83, 85, 88, 90, 92, 94, 96, 100, 108

Незалежності — 31, 33, 48, 50

Пилипинська — 107, 109, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 121, 123, 125, 127

Залізнична — 3, 24, 40Б, 42, 44, 44/9, 44Б, 44В, 44Г, 44Д/1, 44Н, 46, 50, 52, 441Г

Вокзальна — 2Г, 2Д, 3, 4, 5, 5/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 34

Заводський — 8

Крім цього, обмеження з 08:30 до 14:30 години охоплять місто Конотоп, проте вимикатимуть електрику в будинках, що розташовані за адресами:

1-Й Зарічної — 3, 4, 5, 6

2-Й Зарічної — 3, 4, 5, 5А, 5Б, 6, 7, 8, 10, 12

3-Й Зарічної — 1, 4, 6, 8, 10

Зарічна — 1А, 1Б, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13

2-Й Сонячної — 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Мальовнича — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 8Б, 9, 9А, 9Б, 10, 11, 11А, 12, 12А, 13, 13А, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26

Пушкіна — 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 50

Володимира Івасюка — 21, 43

Івана Марчука — 4

Інтернатна — 103

