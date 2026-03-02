Після підвищеного попиту до Дня закоханих ціни дещо стабілізувалися, але перед 8 березня трапиться подорожчання квітів в Харкові.

Перед 8 березня ціни традиційно зростають, за прогнозами експертів ринку у 2026 році, подорожчання квітів в Харкові може бути відчутнішим, ніж зазвичай, пише Politeka.net.

Розповідаємо, що буде з цінниками.

Після підвищеного попиту до Дня закоханих ціни дещо стабілізувалися. На кінець лютого середня вартість однієї троянди у великих квіткових мережах складає 100–120 грн за штуку. Кенійські сорти пропонують від 85-ти, а високі троянди заввишки 80–90 см коштують у межах 105–130-ти.

Імпортні еквадорські троянди перед світом продають у середньому від 99 до 135 грн. У службах доставки поштучні квіти стартують від 99 грн, а червоні та преміальні сорти оцінюються у 139–149 гривень за штуку. На ринках ціни коливаються від 70 до 110 грн, у великих містах – 90–120 гривень.

Готові букети традиційно коштують дорожче. Наприклад, композиція з семи троянд із доставкою обійдеться приблизно у 1100–1200 грн. Великі букети зі 101 троянди у мережевих магазинах стартують від 9–10 тисяч.

У святкові дні та напередодні 8 березня ціни на квіти піднімаються приблизно в півтора раза. Таким чином, якщо сьогодні троянда коштує 100 грн, 8 березня її вартість може досягти 140–160, а найпопулярніші сорти можуть бути ще дорожчими.

Тюльпани залишаються одним із найпопулярніших символів 8 Березня. Зараз їхня ціна відносно стабільна – поштучно продають по 44–55 гривень, проте безпосередньо перед святом вони традиційно дорожчають до 70–85 гривень за квітку.

Цьогоріч, з огляду на підвищені витрати на зберігання квітів у холодильних камерах через перебої з електроенергією, подорожчання квітів в Харкові може бути ще більш помітним, ніж у попередні роки - цінники вище 50%.

