Нова система оплати за проїзд у Вінниці дозволяє швидко придбати електронний квиток без готівки та черг.

У місті впроваджена нова система оплати за проїзд у Вінниці, яка працює через кольорові QR-коди у громадському транспорті, повідомляє Politeka.

Про запуск повідомили у місцевій транспортній компанії. Спеціальні наліпки поступово з’являються в автобусах, трамваях і тролейбусах.

QR від ПриватБанку позначені жовтим, від monobank — рожевим. Водночас розрахунок можливий карткою будь-якої фінансової установи.

Щоб придбати квиток, пасажиру потрібно обрати банк, відсканувати код та підтвердити операцію у застосунку. Після цього на екрані смартфона з’являється електронний документ із таймером дії 60 хвилин.

Через сервіс «Приват24» користувач сканує позначку, обирає кількість поїздок і спосіб списання коштів, після чого натискає «Купити». Електронний проїзний зберігається в розділі «Ще – Транспорт – Міський транспорт».

Якщо сканування здійснюється камерою телефона, сторінка відкривається у браузері. Там потрібно обрати пункт «Проїзд», визначити кількість квитків та оплатити через Google Pay, Apple Pay або банківську картку. Для клієнтів monobank процедура спрощена — достатньо підтвердити платіж, після чого файл автоматично відкривається.

Також варто зауважити, що квиток одразу відображається на дисплеї. Для перевірки дійсності система використовує геолокацію, а в самому документі зазначається бортовий номер транспорту.

Таким чином, нова система оплати за проїзд у Вінниці дозволяє швидко придбати електронний квиток без готівки та черг, а також забезпечує контроль часу його використання протягом однієї години.

