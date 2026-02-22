Робота для пенсіонерів у Львівській області дозволяє залишатися активними, забезпечує стабільний дохід і підтримує соціальну та професійну залученість.

Робота для пенсіонерів у Львівській області залишається затребуваною, оскільки місцеві компанії пропонують стабільні вакансії з офіційним оформленням і гнучким графіком, повідомляє Politeka.

У регіоні дедалі більше роботодавців охоче залучають людей старшого віку. Платформа work.ua регулярно публікує актуальні пропозиції, що дозволяє швидко підбирати роботу з комфортними умовами та прийнятним рівнем відповідальності.

Швейна галузь залишається одним із найпопулярніших напрямків. Компанія Woná Concept оголосила набір швачок із оплатою від 30 000 до 50 000 гривень. Виробництво обладнане сучасною технікою, робочі приміщення просторі та зручні. Працівники отримують щотижневі виплати, соціальні гарантії та можливість проходити навчальні програми. Нові співробітники проходять адаптаційний курс для швидкого освоєння пошиття весільних та вечірніх суконь.

Сфера торгівлі також пропонує цікаві вакансії. Ювелірний магазин Top Silver у ТЦ Spartak шукає продавця-консультанта із заробітком 23 000–30 000 гривень, який формується зі ставки та відсотків. Обов’язки включають спілкування з клієнтами, підтримку порядку та допомогу у виборі прикрас. Графік роботи гнучкий — 3/3, 4/4 або 7/7 із 10:00 до 21:00. Працівники отримують офіційне працевлаштування та знижки на продукцію бренду.

Окремо компанія Woná Concept шукає декораторів весільного та вечірнього вбрання. Оплата залежить від обсягу виконаних завдань і виплачується щотижня. Вимоги до кандидатів: мінімум рік практики, уважність до деталей та бажання розвивати професійні навички.

Таким чином, робота для пенсіонерів у Львівській області дозволяє залишатися активними, забезпечує стабільний дохід і підтримує соціальну та професійну залученість. Наявність різноманітних вакансій дає змогу кожному знайти посаду за інтересами та досвідом.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Новий графік руху транспорту у Львові: на різдвяні та новорічні свята діятимуть важливі зміни

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Львівській області: де отримати підтримку.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на воду у Львові: експерт розповів, скільки потрібно платити для стабільного постачання.