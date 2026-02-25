Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі надається за чітким алгоритмом із попередньою перевіркою даних.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі триває в межах муніципальної програми підтримки людей поважного віку, які опинилися у складних обставинах, повідомляє Politeka.

Ініціатива охоплює осіб, що втратили стабільні доходи або постраждали через бойові дії.

Головна мета — забезпечити базові потреби під час холодного періоду. Ресурси насамперед спрямовують домогосподарствам із низьким рівнем забезпечення та житлом, пошкодженим після 24 лютого 2022 року. Видача відбувається у безпечних районах міста й навколишніх громадах.

Серед отримувачів — люди з інвалідністю, громадяни з хронічними захворюваннями, самотні особи старшого віку та мешканці з обмеженою мобільністю. Окрему увагу приділяють адресам, де проживають одна чи дві літні люди без родинної підтримки.

Координацію забезпечують благодійні організації, зокрема фонд «Карітас», у співпраці з міськими соціальними службами. Розподіл здійснюють відповідно до актуальних звернень, щоб охопити найбільш уразливі категорії населення.

Фахівці зазначають, що гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі надається за чітким алгоритмом із попередньою перевіркою даних. Літнім громадянам радять заздалегідь уточнювати графіки та готувати необхідні документи.

Крім матеріальної підтримки, учасникам доступні консультації соціальних працівників і волонтерів. Вони допомагають зорієнтуватися у програмах, пояснюють умови участі та супроводжують під час звернень.

Крім того, у Запорізькій області також можна отримати безкоштовні продукти. Усі продукти харчування закуповуються у перевірених постачальників і регулярно перевіряються на якість і безпеку.

