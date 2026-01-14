Безкоштовні продукти для ВПО у Запорізькій області можна отримати частині українців.

Безкоштовні продукти для ВПО у Запорізькій області можуть отримати українські переселенці, спеціальний набір розрахований на 30 днів, пише Politeka.net.

Допомогу надає для переселенців ООН, про це йдеться на сайті організації.

Надається спеціально розроблений набір, розрахований на 30 днів, який покриває 60% від місячної норми споживання калорій. Набір складається з борошна, гречаної крупи, пшоняної крупи, соняшникової олії, макаронних виробів, м’ясних консерв, бобових консерв, вівсяних пластівців, цукру і солі.

ВПП ООН також надає набори для харчування на декілька днів для людей, які нещодавно евакуювалися. Також набори надаються у ситуаціях, коли люди не мають змоги приготувати їжу. Набір швидкого приготування включає в себе м’ясні консерви, каші та хліб. Раціон розрахований на одну людину на 5 днів. Такі раціони роздають співпрацюючі партнери у транзитних центрах та за необхідністю в конкретних населених пунктах.

Питання, щодо безкоштовних продуктів для ВПО у Запорізькій області, можна задавати волонтерам організації "Посмішка ЮА", яка є партнером ВПП ООН в регіоні. Там вам розкажуть про найближчі дати роздачі, та пояснють, за якими адресами буде надаватись допомога.

ВПП розробляє свою продовольчу допомогу на основі консультацій з національними, місцевими та міжнародними партнерами, а також відгуків людей, які отримують допомогу. Склад продуктового набору може змінитися в майбутньому на основі таких консультацій та наявності продуктів.

Приблизно 80% продовольства, яке ВПП розповсюджує в Україні, закуповується всередині країни. Усі продукти харчування закуповуються у перевірених постачальників і регулярно перевіряються на якість і безпеку.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Запоріжжі: список вакансій, де платять понад 20 тисяч щомісяця.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів у Запоріжжі: які навички потрібно мати, щоб отримувати до 26 000 гривень.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО у Запорізькій області: кому чекати на домівку.