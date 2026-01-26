Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Києві тепер доступні у кількох районах столиці, тож розповідаємо про це детальніше.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Києві надають для людей, які опинилися у складних життєвих обставинах, повідомляє Politeka.net.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Києві організовує благодійна організація «Їжа життя». Про це йдеться на іхній офіційній Фейсбук-сторінці.

Організація вже багато років системно забезпечує харчуванням тих, хто потребує допомоги, незалежно від соціального статусу.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Києві роздають у вигляді гарячих обідів, приготованих за високими стандартами чистоти та якості.

Основу раціону складає поживна вегетаріанська або веганська їжа, приготована з дотриманням усіх правил безпеки. Волонтери організації працюють у різних районах столиці та забезпечують допомогою всіх охочих.

Зокрема, підтримка стає в нагоді для тих, хто постраждав від війни або складних життєвих обставин. Проєкт активно працює за підтримки міжнародних та локальних організацій і пропагує сталий розвиток та ненасильницький спосіб життя через здорове рослинне харчування.

Щоб допомога дійшла до якомога більшої кількості людей, волонтери організовують роздачу на відкритих точках у різних районах.

Обіди роздаються тричі на тиждень: у понеділок, середу та п’ятницю. Розклад точок та час: о 13:30 за адресою вул. Мрії, парк «Веселка», о 14:00 за адресою вул. Новомостицька, 2-Г, та о 15:30 за адресою вул. Нижній Вал, 23.

На даних точках можна отримати не лише гарячу і смачну страву, а й теплі напої. Тож організатори закликають пригощатися всіх тих, хто дійсно потребує допомоги.

