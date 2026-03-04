Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве позволяет регулярно получать питательные блюда, экономить средства и время.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве в 2026 году продолжает действовать в формате бесплатных горячих обедов и напитков, сообщает Politeka.

Программа направлена ​​на людей преклонных лет, внутренне перемещенных лиц и граждан, которые из-за войны или финансовых трудностей оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

Инициативу реализует благотворительная организация «Пища жизни». Волонтеры готовят блюда с соблюдением санитарных норм и требований безопасности. Меню включает вегетарианские и веганские позиции, обеспечивающие достаточную питательную ценность и учитывающие потребности пожилых людей.

Бесплатные обеды доступны как для жителей столицы, так и для переселенцев из пострадавших регионов. Выдача проходит трижды в неделю — в понедельник, среду и пятницу. Основные локации: парк «Радуга» на ул. Мечты в 13:30, ул. Новомостицкая, 2-Г в 14:00 и ул. Нижний Вал, 23 в 15.30.

Организаторы призывают сообщать знакомым и соседям о возможности получения питания, чтобы поддержка охватила как можно больше людей. Кроме обедов, волонтеры обеспечивают минимальное социальное сопровождение: общаются с посетителями, консультируют по базовым бытовым вопросам и здоровому образу жизни.

Благодаря этой инициативе гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве позволяет регулярно получать питательные блюда, экономить средства и время, а также сохранять социальные контакты даже в сложные периоды.

Организаторы советуют заранее ознакомиться с графиком работы пунктов и соблюдать установленные правила на каждой локации, чтобы обеспечить безопасную и бесперебойную выдачу.

Регулярное участие в программе помогает людям старшего возраста испытывать поддержку общества, уменьшать финансовую нагрузку и иметь стабильный доступ к горячему питанию.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Новая система оплаты за проезд в Киеве: украинцев ждут перемены, к чему готовиться в январе.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Киеве: где оказывают поддержку.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области: из-за какой покупки могут прекратить выплаты.