Індексація пенсій з 1 березня у Київській області забезпечить своєчасне оновлення виплат та допоможе планувати бюджет літнім людям.

Індексація пенсій з 1 березня у Київській області охопить усіх пенсіонерів, які отримують виплати через Пенсійний фонд України, повідомляє Politeka.

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін під час Години запитань до Уряду у Верховній Раді зазначив, що підвищення складе 12,1%, що на 4% перевищує минулорічну інфляцію.

Всі перерахунки будуть проведені автоматично, без додаткових дій від одержувачів. Міністр наголосив, що індексація стала можливою завдяки фінансовій стабільності Пенсійного фонду. На 2026 рік його бюджет затверджений без дефіциту та перевищує 1,2 трильйона гривень, що гарантує передбачуваність виплат для понад 10 мільйонів українців.

Середній розмір пенсії у 2026 році становить близько 6 500 гривень, але понад 4,3 мільйона осіб отримують менші виплати. Саме тому індексація є частиною системних змін, спрямованих на підвищення рівня життя літніх людей.

Улютін додав, що Міністерство вже підготувало нову модель пенсійної системи та фіналізує законопроект, який забезпечить стабільність і справедливість виплат у довгостроковій перспективі.

Індексація пенсій з 1 березня у Київській області дозволить покращити фінансове становище пенсіонерів, особливо тих, хто отримує мінімальні виплати, та підготує систему до майбутніх реформ.

Кожен пенсіонер може розраховувати на перерахунок, адже індексація пенсій з 1 березня у Київській області стане важливим кроком для підтримки купівельної спроможності та зменшення соціальної нерівності.

