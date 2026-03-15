Підвищення тарифів на комунальні послуги в Житомирській області є важливим кроком для забезпечення стабільного функціонування підприємства.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Житомирській області було з 1 березня 2026 року для послуги з постачання теплової енергії у смт. Новогуйвинське, пише Politeka.net.

Новогуйвинське ВЖРЕКП повідомляє про необхідність коригування тарифів у зв’язку зі зростанням вартості електроенергії та ринку газу.

Діючі тарифи для населення становлять 2926,22 грн. за 1 Гкал, а для бюджетних установ і інших організацій — 4355,62 грн. Скориговані тарифи зростуть до 2994,66 грн. та 4424,06 грн. відповідно. Це підвищення обґрунтоване економічно і покриває витрати на виробництво та транспортування теплової енергії.

Для населення тариф залишиться на рівні 1907,87 грн. за 1 Гкал через дію мораторію на підвищення цін під час воєнного стану та шість місяців після його завершення. Таким чином, зміни торкнуться передусім бюджетних установ та інших споживачів, а населення тимчасово захищене від підвищення.

Причиною коригування став різкий стрибок цін на електроенергію. Новогуйвинське ВЖРЕКП уклало договір з ТОВ «ЯСНО+», за яким вартість електроенергії зросла на 20,9%, що відобразилось на собівартості теплопостачання.

Зауваження та пропозиції від громадян приймаються з 11 по 18 березня 2026 року за адресою: вул. Миру, 15, смт. Новогуйвинське, або електронною поштою: 466319@ukr.net із зазначенням у темі листа «зауваження і пропозиції до тарифів». Підвищення тарифів на комунальні послуги в Житомирській області є важливим кроком для забезпечення стабільного функціонування підприємства та безперебійного постачання тепла в холодний сезон.

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна місія Житомирщини: лікарні отримали сучасне діагностичне обладнання від фонду «Надія».

Також Politeka повідомляла, Сміттєві «багатоповерхівки» посеред лісу: на Житомирщині лісівників через суд змушують заплатити 1,6 мільйона за забруднення лісу.

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху поїздів у Житомирській області: що змінилося для пасажирів.