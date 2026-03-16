Доплати для пенсіонерів в Кіровоградській області у 2026 році нараховуються автоматично для громадян пенсійного віку та ветеранів війни, повідомляє Politeka.

Ці виплати передбачені законодавством про соціальний захист ветеранів і гарантують щомісячні надбавки для різних категорій отримувачів. Учасники бойових дій можуть розраховувати на додаткові 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, а також на фіксовану суму 40 гривень.

Якщо загальний розмір пенсії разом із надбавками не досягає встановленого мінімуму, держава надає адресну допомогу. Вона компенсує різницю до необхідної суми, забезпечуючи базовий рівень фінансової підтримки.

Окремі вікові групи пенсіонерів отримують щомісячні доплати: від 70 до 74 років — 300 гривень, від 75 до 79 років — 456 гривень, від 80 років і старше — 570 гривень.

У більшості випадків доплати для пенсіонерів в Кіровоградській області призначаються без звернення до Пенсійного фонду. Водночас виплати нараховуються лише тим, чия загальна пенсія не перевищує 10 340,35 грн.

Особливу увагу приділяють пенсіонерам старше 80 років, які проживають самостійно та потребують стороннього догляду. Для них передбачена щомісячна підтримка близько 1 038 гривень. Щоб отримати допомогу, необхідно мати медичний висновок про стан здоров’я та подати заяву до Пенсійного фонду.

Після перевірки документів рішення про нарахування виплати ухвалюється у встановленому порядку. Це гарантує, що підтримка надходитиме тим, хто її потребує, та забезпечує своєчасне покриття витрат літніх мешканців регіону.

