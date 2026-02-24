Енергетики попередили про нові локальні графіки відключення світла в Харківській області на середу, 25 лютого 2026 року.

На час проведення планових робіт в електромережах у деяких населених пунктах Харківської області 25 лютого 2026 року діятимуть спеціальні графіки відключення світла, пише Politeka.

Зокрема, як повідомляє обленерго, додаткові графіки відключення світла 25 лютого будуть застосовувати в межах Богодухівської міської територіальної громади в Харківській області.

У селі Кленове знеструмлення відбуватимуться орієнтовно з 8:00 до 17:00 для деяких будинків по вулицях Захисників України, Центральна та Стадіонна.

З 9:00 до 17:00 обмеження електропостачання діятимуть частково в с. Зарябинка (вул. Миру, Молодіжна), Леськівка (Лугова, Соснова, Сумська, Шевченка), Павлівка (Лісна, пров. Лісний, Молодіжний), Мерло (Курили), Пісочин (Пісочинська), Олександрівка (Зарічна), Зарічне (Крайня, Лісна, Середня, Хутір), повідомляє Politeka.

З 9 до 11 години або з 14 до 17, залежно від адреси (повний список можна подивитися на сайті громади), знеструмлення частково відбуватимуться в таких населених пунктах:

Богодухів (вул. Історична, 93-ї бригади "’Холодний Яр", Воїнської Слави, Героїв Рятувальників, Сковороди, Дачний Проїзд, Дем’янівська, Загорулька, Замісцева, Захисників України, Золочівська, Козацька, Космічна, Миколи Хвильового, Монастирська, Охтирська, Покровська, Українська, Успенська та ін.);

частково Зарябинка, Леськівка, Паляничники.

Інформацію про графіки відключення світла на 25 лютого в інших населених пунктів Харківської області шукайте на сторінках обленерго та відповідних територіальних громад.

