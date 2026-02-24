Дефіцит продуктів у Кіровоградській області, стане реальністю, якщо проблема із сезонними кадрами не отримає швидкого вирішення.

Дефіцит продуктів у Кіровоградській області, може посилитися через гостру нестачу працівників для збору врожаю, передає Politeka.

Аграрний сектор країни входить у сезон із серйозним кадровим провалом, який загрожує ягідним, садовим та тепличним господарствам.

За даними Держстату за 2024 рік, площа малинників сягає 5 тисяч гектарів. Якщо рахувати по 15 збирачів на гектар, у пік кампанії потрібно понад 70 тисяч людей лише для цієї культури. Окремо десятки тисяч шукають на лохину та полуницю, ще щонайменше 100 тисяч — для яблуневих садів.

Голова Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник заявляє: без залучення іноземців у 2026 році зібрати малину буде складно. За його словами, зберегти позиції експортера за таких умов проблематично.

Основна причина відтоку — оплата. У Молдові за день пропонують 25–30 євро. У Польщі за кілограм малини платять близько 5 злотих. При середньому зборі 50 кілограмів за добу дохід може сягати приблизно 3000 гривень. Додатково надають житло та компенсують проїзд. Тому сезонники обирають Польщу, Італію, Іспанію.

Вітчизняні господарства покривають лише половину потреби внутрішнім ресурсом. Деякі компанії вже піднімають оплату до 1500 євро на місяць, аби втримати людей.

Паралельно бізнес шукає альтернативи. Серед рішень — самозбір, коли покупці працюють на полі самостійно й платять менше. Великі виробники інвестують у механізацію: застосовують шейкери для горіхів та спеціальні комбайни.

Рекрутингові агентства фіксують запити на кадри з Непалу, Індії, Бангладеш, держав Африки. Некваліфікованим працівникам пропонують від 500 доларів, водіям і операторам — близько 800. Водночас чинні норми вимагають платити іноземцю щонайменше десять мінімальних зарплат і оформлювати дозволи через міграційну службу та центр зайнятості.

У парламенті зареєстровані ініціативи щодо спрощення процедур. Проте залишається конкуренція з російським ринком, який давно працює з азійським напрямком.

Експерти попереджають: дефіцит продуктів у Кіровоградській області, стане реальністю, якщо проблема із сезонними кадрами не отримає швидкого вирішення перед стартом збору врожаю.

