Графіки відключення світла у Рівненській області на тиждень з 23 лютого по 1 березня пов’язані з проведенням запланованих ремонтних робіт.

Графіки відключення світла у Рівненській області на тиждень з 23 лютого по 1 березня будуть діяти лише в окремих населених пунктах, пише Politeka.net.

Про це попередили в пресслужбі «Рівнеобленерго» та опублікували детальний перелік адрес і годин, коли можливі перерви в електропостачанні.

Зазначається, що графіки відключення світла у Рівненській області на тиждень з 23 лютого по 1 березня пов’язані з проведенням запланованих ремонтних і технічних робіт на електромережах. Ці заходи спрямовані на підвищення надійності, стабільності та безпеки електропостачання в регіоні.

23.02.2026 року обмеження триватимуть з 9 до 17 години у місті Березне. Додаткові вимкнення охоплять окремі вулиці міста:

Козацька — 12Б, 14, 14А, 18А, 18Б, 18В, 18г, 20А, 20Б, 22А, 24А, 26, 26А, 26В, 28, 28А, 28Б, 30, 30а, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52А, 58, 60, 62

Корецька — 129, 131, 135, 139А, 139Г, 139Д, 141А, 141Б, 141Г, 143А, 143В, 145А, 145Б, 147Б, 147В, 147Г, 149А, 149Б, 149В, 151Б, 153В

Корецький пров. — 145Г

24.02.2026 року з 9 до 17 години вводять додаткові знеструмлення в селі Городище за наступними адресами:

Б.Хмельницького — 28, 9

Грушевського — 13, 2, 4, 9

Грушевського пров. — 6

Паркова — 34, 44, 50, 69

Поломська — 13, 17, 30, 48

Сонячний пров. — 5, 7, 9

Хутірський пров. — 1Б

25.02.2026 року з 9 до 17 години планують вимикати світло в населеному пункті Липне. Це стосується наступних вулиць:

Гагаріна — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 24, 30

Лесі Українки — 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 26, 28

Липнева — D2, D3

Лісова — 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18

Шевченка — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17

Шкільна — 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14

26.02.2026 року з 9 до 17 години в селі Узлісся проводитимуть профілактичні роботи в електромережах. Саме через це світла не буде за адресами:

Незалежності — 12

Нова — 3

Перемоги — 14д

Травнева — 6, 7

«Рівнеобленерго» рекомендує мешканцям стежити за актуальними графіками відключень на офіційному сайті компанії, а також у чат-ботах у Viber та Telegram. Жителів регіону закликають заздалегідь підготуватися до можливих перебоїв з електропостачанням та врахувати їх під час планування повсякденних справ.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області: яке рішення ухвалено щодо нових цін.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області: як змінилися суми в платіжках.

Як повідомляла Politeka, Нова система оплати проїзду в Рівному: які саме зміни вводяться.