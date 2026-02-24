Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області реалізується спільно з міжнародними партнерами.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області у 2026 році розпочала свою роботу в рамках соціальної ініціативи, що підтримує літніх громадян і вразливі родини, повідомляє Politeka.

Програму реалізують у Харкові та Ізюмі для відновлення житла та забезпечення базових потреб тих, хто постраждав через обстріли або тривалий час залишався в небезпечних умовах.

Проєкт «Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV» передбачає заміну дверей і вікон, ремонт даху, відновлення стін та стелі. Обсяг робіт визначають після технічного огляду кожного помешкання.

Подати заявку можуть особи від 60 років, люди з інвалідністю, громадяни з тяжкими хворобами, багатодітні сім’ї, самотні матері та батьки, вагітні жінки. Кожне звернення розглядають індивідуально, навіть якщо відсутні деякі документи.

Для участі потрібно надати паспорт, підтвердження права власності та довідки про доходи. Консультанти супроводжують заявників на всіх етапах, допомагаючи оформити необхідні документи.

Окремий напрямок програми включає домашній супровід самотніх літніх людей та осіб із серйозними проблемами здоров’я. Фахівці надають побутову підтримку та контролюють щоденні потреби.

Координатори наголошують, що гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області реалізується спільно з міжнародними партнерами і спрямована на поліпшення умов проживання. Мешканцям радять уважно стежити за офіційними повідомленнями та звертатися на гарячу лінію для уточнення термінів подачі документів.

Ініціатива дозволяє зменшити фінансове навантаження, стабілізувати побут та надати адресну підтримку літнім громадянам у складний період.

Для отримання допомоги важливо подавати заявки вчасно та перевіряти оновлення на порталі програми, щоб не пропустити терміни оформлення.

