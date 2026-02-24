Актуальні зміни та уточнення можна відстежувати онлайн, щоб залишатися в курсі прогнозу погоди в Запоріжжі з 25 лютого по 3 березня.

Прогноз погоди в Запоріжжі з 25 лютого по 3 березня обіцяє змінну хмарність, короткочасні опади та коливання температури від морозу до плюсових значень, повідомляє Politeka.

Мешканцям радять враховувати ранкові заморозки та планувати активності відповідно до погодних умов.

25 лютого (середа)

Ніч і ранок будуть морозними, до +0°C, вдень температура підніметься до +4°C. Очікується хмарність, можливий дрібний дощ зі снігом, який до вечора послабшає.

26 числа (четвер)

День протримається похмурим, без істотних опадів. Температура коливатиметься від 0°C уночі до +2°C удень, вітер 4 м/с.

27-го (п’ятниця)

Удень небо поступово проясниться, температура вдень до +4°C, вночі близько 0°C. Опадів не передбачається, вітер слабкий, 2–3 м/с.

28-го (субота)

Ранок ясний, вдень хмарність посилиться. Стовпчик термометра коливатиметься від -1°C до +5°C. Опадів не очікується, вітер помірний.

1 березня (неділя)

Протягом усього дня небо залишатиметься вкрите хмарами. Температура вдень підніметься до +4°C, вночі до -4°C. Без опадів, вітер 2–3 м/с.

2 числа (понеділок)

Хмарна погода триматиметься весь день. Вдень до +7°C, вночі до -1°C, вологість до 88%, вітер 2–3 м/с.

3 березня (вівторок)

Стабільна хмарність, температура вдень до +6°C, вночі близько 0°C. Опадів не передбачається, вітер до 4 м/с.

Синоптики наголошують, що для безпечного пересування містом та активностей на відкритому повітрі варто підбирати теплий одяг і взуття з нековзною підошвою. Також рекомендується заздалегідь перевіряти стан доріг і громадського транспорту у ранкові години з можливими заморозками.

