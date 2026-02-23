Вводяться додаткові графіки тимчасових відключень електроенергії, які вводяться у Запоріжжі на 24 лютого.

Українцям підготували додаткові графіки відключення світла, що будуть діяти у Запоріжжі на 24 лютого, про це повідомляє Politeka.net.

Інформацію надали в «Запоріжжяобленерго».

Графіки відключення світла у Запоріжжі на 24 лютого вводяться через планові та профілактичні роботи, які будуть проводити енергетики. Проте вони охоплять лише частину міста.

Так, 24.02.2026 року знеструмлення триватимуть з 9:30 до 15:30 години в будинках, що розташовані за адресами:

Алмазна: 39, 41

Вузівська: 21, 23, 25, 25А, 27А, 28

Гончара: 74, 74А

Дунайська: 3, 3А

Електролізна: 15-31, 31А, 26-30

Запоріжбудівська: 12, 14, 16, 18

Івана Огієнка (Гастелло): 11-19, 21А, 10-20

Також світла не буде з 10 до 16 години через плановий ремонт електрообладнання. Ці обмеження стосуються будинків на вулицях:

Архівна (Пушкіна): 2

Балка: 3, 9, 27, 12–23, 28–30, 7–13, 30–34, 40–43

Верхня: 18–47

Відома (Центральна): 26–40, 17, 43–49, 21а, 54–72, 61

Героїв 55 Бригади (Уральська): 28-40, 42, 42а, 44-50, 52, 54а

Героїв Дніпра (Тельмана): 43, 45, 49

Дніпровські пороги: 10

Зарічна: 1, 1/3, 1/4, 5, 7, 7а, 2–34, 13–17, 11а, 1а, 3, 9, 11

Звягельська (Кривоносова): 1-19, 2-16

Зоряна (Муравйова): 13–15, 19

Інженера Лата (Ярославська): 132–158, 43а–63, 67–95, 160–164, 166, 170–186, 97

Каховська: 102, 72б-74–100, 167–183, 187–195, 133, 147, 153–167, 60–72, 107–131, 135–145, 149, 181а, 185а, 185, 189а, 191а, 32, 44, 40, 58

Лісозаводська: 10а, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 4-10, 5, 15-89, 2

Медична: 104б, 8, 82а–108, 93, 72–74, 78-80

Миколи Яковченка (Станіславського): 27–45, 26–36, 38–50, 47–63, 52–70, 65–91, 93–125, 72–90

Мрії (Мурманська): 101а, 103а, 127а, 133, 153, 145, 149, 155, 135, 105-127, 131, 137, 157, 122–144, 135/1, 133а, 161а, 122а, 124а, 71-83, 76-120, 87-103, 85, 148, 50–74, 49–67, 69, 76/2, 86а, 76а

Оборонна: 27-49, 30-48, 50

Павлокічкаська: 4

Петера Діка (Огарьова): 12, 2–10, 14–16, 3–47, 1, 23/1, 3а

Петра Сагайдачного (Бородинська): 104, 88а, 108, 63–113, 66–102а, 106–132, 85, 85б, 90, 43–61а, б, в, 50–64, 62а, 35кв4, 84а, 82, 85а

Петра Яцика (Череповецька): 16–24, 28–46, 11–15, 21–31, 29, 42, 1–9, 2–14, 27б, 27в, 27г, 29а, 31а, 31в, 33, 35, 48-96, 24а, 24б, 27а, 37

Половецька: 10–14, 15

Професора Толока (Маршала Чуйкова): 14В

Садова: 13–30, 4, 14–28

Силова: 113а, 115а, 20а, 20б, 20в, 20г, 43–55, 22, 24/2, 57-59, 24/1, 24б, 28-30, 61-71, 71а, 32–38, 71–87, 40–52, 89–119, 121, 34а

Степова: 1, 49–53, 71–77

Фелікса Мовчановського: 18-40, 19, 21, 23, 25, 9-33

Фінальна: 4, 8

Фундаментальна: 3

Червоної рути (Бестужева): 1–17, 19а, 2а–12, 22Б, 16–36, 40, 2

пр. Соборний: 111а

пров. Дубовий: 1–3, 7–11, 13–19, 13а, 10, 8, 25, 2–4, 4а

пров. Зарічний: 1–7, 2–10, 14-20, 12, 4а

пров. Перлинний: 11–17, 13а, 17А-1, 12–24, 2–10, 17, 19–21, 25-27, 17А-2, 29–31, 28–32, 23

пров. Ранковий (вул. Багратіона): 2а, 2а-1, 2, 1–3, 15, 5–13, 4–18, 2(1)

пров. Суміжний: 1–16, 9а, 29, 50, 52

пров. Успішний (Ставропольський): 16, 1–11, 2–4, 6, 13, 20, 21, 26, 32, 25-33, 8–14, 19, 19а, 16а, 18-24, 28, 30, 34

Варто заздалегідь перевіряти актуальні графіки відключення світла в Запоріжжі, планувати свій час з урахуванням можливих перерв в електропостачанні.

