Грошова допомога для ВПО в Одеській області для таких категорій подовжується автоматично відповідно до чинного порядку.

Грошова допомога для ВПО в Одеській області продовжує надходити у 2026 році, однак розмір нарахувань переглянули після підвищення прожиткового мінімуму, передає Politeka.

Про актуальні правила повідомили у Пенсійному фонді.

Станом на лютий неповнолітні та люди з інвалідністю отримують щомісяця по 3 000 гривень. Для повнолітніх передбачено 2 000. Кошти зараховують автоматично на банківські рахунки двічі протягом місяця — 15 та 28 числа. Такий графік дає можливість планувати витрати на харчування, оренду житла й оплату комунальних послуг.

Із 1 лютого запрацювала важлива зміна щодо підтримки родин переселенців. За ініціативи профільного комітету Верховної Ради право на 3 000 гривень мають усі діти зі статусом ВПО без винятків.

Раніше призначення залежало від середньомісячного доходу на одного члена сім’ї. Тепер цей критерій для неповнолітніх скасували. Рівень заробітку батьків більше не впливає на нарахування коштів дитині.

Для повнолітніх вимога щодо фінансового показника зберігається. Після зростання прожиткового мінімуму до 2 595 гривень гранична межа становить 10 380 на одну особу. Саме цей показник враховують під час продовження виплат на наступні шість місяців.

Водночас пенсіонери з невеликим забезпеченням, громадяни з інвалідністю I–II груп, сироти отримують фінансування без додаткових перевірок. У ПФУ уточнили, що грошова допомога для ВПО в Одеській області для таких категорій подовжується автоматично відповідно до чинного порядку.

У Пенсійному фонді радять переселенцям своєчасно оновлювати дані в особових кабінетах, щоб уникнути затримок із нарахуванням коштів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області: хто може сподіватися на підтримку.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО в Одеській області: переселенцям дадуть більше виплат, але пощастить не всім.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі: як отримати цю підтримку.