З огляду на ремонти та профілактичні роботи на 25 лютого затверджено графіки планових відключень у Вінницькій області.

У зв’язку з плановими роботами у Вінницькій області затверджено графіки відключення світло на 25 лютого, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті «Вінницяобленерго».

З 10 до 16 години електрику вимикатимуть у населеному пункті Сиваківці в будинках, що розташовані на вулицях:

Вінницька: 1А, 77;

Вовчка: 1А, 3, 3С, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24;

Деснянська: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29;

Лісова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 18;

Набережна: 1, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 15А, 17, 19, 21, 48;

Річкова: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 7А, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 22, 24;

Центральна: 1/46, 28, 30, 32, 34, 45, 54;

Шевченка: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17А, 18, 18А, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29;

провулок Молодіжний: 10;

провулок Ясний: 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11;

Річкова: 22.

З 10 до 16 години знеструмлять Погребищинський район, проте лише окремі населені пункти. Зокрема, електрики не буде за наступними адресами:

Левківка вулиці:

Вишнева: 2, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16, 17, 18, 18А, 22

Грабинівка: 1, 1А, 2, 4, 5, 6, 6А, 7, 7А, 8, 9, 12, 13, 13А, 15, 15А, 16, 17, 18, 19

Максимчуки: 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 13, 13А, 14, 15, 18, 19, 21, 21А, 23, 24, 25, 26, 28, 35, 67Б, 168

Першотравнева: 3, 3А, 4, 4А, 6, 7, 7А, 9, 10, 10А, 11, 12, 12А, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 19Б, 21, 21А, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 40

Польова: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 18А, 19, 19А, 20, 20А, 20Б, 20В, 21, 21А, 22, 22А, 23, 24, 24А, 25, 26, 26А, 26Б, 26В, 28, 30, 34, 100, 124, 137, 138

Садова: 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 5А, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 15А, 15Б, 17, 18, 24, 119

Центральна: 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 7А, 9, 9А, 10, 11, 12, 18, 22, 69, 71, 82, 126, 129, 132

Мончин вулиці:

Весела: 40, 43, 47А, 48А, 60Б, 80Б, 210, 217, 245, 278, 278А, 279, 281, 282, 283, 283А, 284, 285, 286, 287, 289, 292, 293, 296, 297, 298, 299, 390А

Вишнева: 94, 96, 97, 98, 100, 105, 106, 107, 110, 117, 173, 182А, 188, 194, 198

Героїв АТО: 64, 65, 69, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 306, 307, 309, 311, 315А, 316

Зелена: 3, 5, 6А, 26, 40Б, 66, 67, 87А, 89А, 105А, 107А, 155А, 205, 206, 207, 212, 213, 214, 215, 219, 220, 221, 221А, 222, 223, 223А, 225, 226, 226А, 228, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 239, 286, 930А

Коломійця: 10В, 70В, 140, 164, 164А, 165, 167, 168, 169, 170, 170А, 172, 173, 174, 175, 175А, 177, 178, 181, 184, 184А, 218А, 340

Кумчака: 23, 123, 124, 135, 137, 139А, 304, 305, 305А, 306, 307, 308, 309, 310, 310А, 313, 315, 317, 318, 319, 321, 321А, 321Б, 323, 324, 326

Малофєєва: 82, 86, 89, 92, 93

Марчука: 131, 132, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 154А, 155, 156, 157, 159, 160, 161, 161Б, 162, 163, 175А, 328А, 344А, 346, 347А, 368А

Польова: 32, 58, 68А, 73А, 75А, 77, 327, 329, 330, 332, 333, 334, 336, 341, 342, 344, 345, 346, 347, 347А, 348, 348А, 350, 352, 353, 356, 356А

Актуальну інформацію про графіки знеструмлень, адресні списки та точний час відключень можна знайти на офіційному сайті «Вінницяобленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії Viber та Telegram.

