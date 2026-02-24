Подорожчання проїзду в Полтавській області вже відчули жителі сіл поблизу Кременчука, адже тарифи на приміські маршрутки суттєво зросли.

Подорожчання проїзду в Полтавській області торкнулося багатьох маршрутів, повідомляє Politeka.

Зокрема, поїздка з Кам’яних Поток до Кременчука тепер коштує 20 грн замість попередніх 15. А якщо їхати до центру міста з села, загальна вартість може сягати 40 грн.

Мешканці відзначають, що, не дивлячись на подорожчання проїзду в Полтавській області, комфорт перевезень не покращується. Один із пасажирів Кам’яних Поток зазначив, що збільшення ціни на окремих маршрутах викликає незадоволення.

Все через те, що умови перевезень залишаються складними, а дороги на під’їздах до міста продовжують залишатися в поганому стані.

У Кременчуцькій РВА уточнили, що перевізники відповідно до закону тепер лише інформують Полтавську ОВА про підвищення тарифів і не вимагають її погодження. З

а словами представників транспортних компаній, основною причиною подорожчання проїзду в Полтавській області стали зростання цін на паливо, запчастини та експлуатаційні витрати, які неможливо компенсувати за старими тарифами.

Водночас пасажири та перевізники зазначають, що стан доріг у передмістях Кременчука суттєво впливає на якість перевезень. У лютому цього року підвищення тарифів торкнулося маршруту з Кривушів – тепер квиток до Кременчука коштує 20 грн у зворотному напрямку, тоді як раніше пасажири платили на 3–4 грн менше.

При цьому ціна на рейс до Власівки залишалася на рівні 16 грн, а до Світловодська – 17 грн, залежно від маршруту.

