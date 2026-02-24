У Волинській області 25 лютого 2026 року діятимуть локальні графіки відключення світла, повʼязані з проведенням планових робіт в електромережах.

Енергетики попереджають про нові локальні графіки відключення світла на території Волинської області в середу, 25 лютого 2026 року, повідомляє Politeka.

Зокрема, за даними обленерго, графіки відключення світла 25 лютого торкнуться Камінь-Каширської громади в Волинській області, а саме таких населених пунктів:

Камінь-Каширський (вул. Ковельська, Харківська, Торгова – з 9:30 до 15:30; Винниченка, Князів Сангушків – з 10:00 до 16:00;

Мала Глуша (Миру, Затишна, Берегова, Молодіжна, Антонівка, Підкорма, Заріка, Загора, Вишнева, Піскова, Садова, Золютті, Корма, Лесі Українки, Шкільна) – з 11 до 16 години;

Щитинь (Берегова, Зарічна, Колгоспна, Перемоги, Заковорот, Ямниця, Молодіжна, Комсомольська, Шкільна, Почапи, Поліська) – з 11 до 16;

Грудки (Соціальна, Центральна, Шевченка) – з 10 до 16;

Брониця (Перемоги) – з 9 до 15;

Каливиця (Лісова) – з 11 до 16.

Також локальні графіки відключення світла 25 лютого можуть застосовувати в межах Рожищенської міської територіальної громади в Волинській області, пише Politeka. Там знеструмлення відбуватимуться орієнтовно з 10:00 до 16:00 у таких населених пунктах:

Рожище (вул. Героїв України, Миколи Хвильового, Любомира Гузара, Промислова, Шилокадзе, Михайла Вербицького, Незалежності, Тараса Чайки, Куліша, Олександра Олеся, Дорошенка, Молодіжна, Залізнична, Свободи, Мазепи, Шевченка, Селянська);

Трилісці (Степова, Молодіжна, Котельникова, Славна, Промислова);

Рудня (Центральна);

Богушівська Мар’янівка (Прилісна);

Линівка (Гайова, Гранична);

Малинівка (Садова, Центральна);

Переспа (Тиха, Затишна).

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про дефіцит продуктів в Україні: спостерігається нестача базового товару.

Також Politeka повідомляла про підвищення тарифів на воду: які ціни будуть актуальними.

Крім того, Politeka розповідала про нове подорожчання проїзду: скільки доведеться платити.