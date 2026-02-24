Енергетики попереджають про нові локальні графіки відключення світла на території Волинської області в середу, 25 лютого 2026 року, повідомляє Politeka.
Зокрема, за даними обленерго, графіки відключення світла 25 лютого торкнуться Камінь-Каширської громади в Волинській області, а саме таких населених пунктів:
- Камінь-Каширський (вул. Ковельська, Харківська, Торгова – з 9:30 до 15:30; Винниченка, Князів Сангушків – з 10:00 до 16:00;
- Мала Глуша (Миру, Затишна, Берегова, Молодіжна, Антонівка, Підкорма, Заріка, Загора, Вишнева, Піскова, Садова, Золютті, Корма, Лесі Українки, Шкільна) – з 11 до 16 години;
- Щитинь (Берегова, Зарічна, Колгоспна, Перемоги, Заковорот, Ямниця, Молодіжна, Комсомольська, Шкільна, Почапи, Поліська) – з 11 до 16;
- Грудки (Соціальна, Центральна, Шевченка) – з 10 до 16;
- Брониця (Перемоги) – з 9 до 15;
- Каливиця (Лісова) – з 11 до 16.
Також локальні графіки відключення світла 25 лютого можуть застосовувати в межах Рожищенської міської територіальної громади в Волинській області, пише Politeka. Там знеструмлення відбуватимуться орієнтовно з 10:00 до 16:00 у таких населених пунктах:
- Рожище (вул. Героїв України, Миколи Хвильового, Любомира Гузара, Промислова, Шилокадзе, Михайла Вербицького, Незалежності, Тараса Чайки, Куліша, Олександра Олеся, Дорошенка, Молодіжна, Залізнична, Свободи, Мазепи, Шевченка, Селянська);
- Трилісці (Степова, Молодіжна, Котельникова, Славна, Промислова);
- Рудня (Центральна);
- Богушівська Мар’янівка (Прилісна);
- Линівка (Гайова, Гранична);
- Малинівка (Садова, Центральна);
- Переспа (Тиха, Затишна).
