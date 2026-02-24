Завчасне ознайомлення з графіками відключення світла в Одеській області на 25 лютого дозволить жителям області спланувати свої справи.

Графіки відключення світла у Одеській області триватимуть 25 лютого, адже проводитимуть профилактичні роботи, повідомляє Politeka.net.

Про тимчасові обмеження попередили кілька територіальних громад регіону.

Складено графіки відключення світла у Одеській області на 25 лютого. З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, Одеські електромережі 25 лютого буде проводити профілактичні роботи в Граденицях. У зв’язку з виконанням даних робіт з 8.00 до 18.00 буде відключення за адресами:

Весела, Дружби, Зелена, Зоряна, Набережна, Перемоги, Прикордонна, Проїзд Героїв Чорнобиля, Рибацька, Садова, Свободи, Сонячна, Хутірська, Центральна, Шевченка, Широка, пров. Перемоги, пров. Радісний, пров. Тихий, пров. Чорноморський.

Куяльницька сільська об’єднана територіальна громада також попередила про додаткові графіки відключення світла. Через виконанням даних робіт буде відключення електроенергії 25.02.2026 з 08:00 до 19:00 години в селі Новий Мир, Ставки та Вишневе (вул. Перемоги).

25 лютого 2026 року з 09:00 до 19:00 відключення заплановані у селі Шабельники на таких вулицях: Новоселів; Топузанова; Шкільна.

Також з метою підвищення надійності електропостачання та запобігання аваріям у мережах, ДТЕК Одеські електромережі проведе планові профілактичні роботи на території Яськівської територіальної громади. У зв’язку з цим 25 лютого 2026 року з 08:00 до 18:00 у селі Яськи буде тимчасово припинено подачу електроенергії. Відключення стосуватиметься таких вулиць:

Героїв України; Гоголя; Дружби; Європейська; Житомирська; Придністровська.

ДТЕК «Одеські електромережі» рекомендує слідкувати за актуальними графіками у розділі «Відключення» на офіційному сайті компанії, а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

