Енергетики Рівненської області оприлюднили детальний перелік населених пунктів і вулиць, де 25 лютого заплановані графіки відключення світла.

Енергетичні служби анонсували планові відключення світло у Рівненській області, які відбудуться 25 лютого, інформує Politeka.net.

Про це попередили в пресслужбі «Рівнеобленерго» та опублікували детальний перелік адрес і годин, коли можливі перерви в електропостачанні.

Графіки відключення світла у Рівненській області на 25 лютого пов’язані з проведенням запланованих ремонтних та технічних робіт на мережах. Такі заходи необхідні для підвищення надійності енергосистеми, забезпечення стабільної роботи обладнання та покращення якості електропостачання для мешканців регіону.

З 9 до 17 години триватимуть додаткові вимкнення елекитрики в селі Ясининичі, проте тільки за наступними адресами:

І.Франка 11А, 12, 13, 14, 15а, 16, 17, 18, 19, 19Б, 20, 21,х 22, 23, 24, 25, 27а, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 42А, 44, 46, 48А, 48Б, 50, 50а, 52, 54, 56, 56А, 58, 62, 64, 66, 6А

І.Франка пров. 19А

Щаслива 4

Ювілейна 24, 26

З 9 до 17 години вимикатимуть світло в селі Великий Житин. Вимкнення триватимуть у будинках, що знаходяться за адресами:

Березова 28

Бригадна 3, 7

Грунтова 28, 4

Зелена, 1, 100А, 104, 105, 107, 108, 109, 10Б, 110, 112, 114, 116, 11а, б, в, 138, 154, 15б, 16, 17, 18, 1а, 2, 21, 23, 25, 26, 29, 2А, 2Б, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 4, 40, 42, 45, 47, 48, 48А, 5, 52, 53, 54, 57, 58, 6, 60 А, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 75, 77, 78, 8, 80, 82, 86, 87, 88, 91, 95, 98

Л. Ураїнки 4, 6

Набережна 12

Олексія Ненаткевича 10

Покровська 17, 19

Садова 1, 6, 8

Садовий 1, 2, 5, 8Б, 8б

Шевченка, 1, 10, 11а, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28 б, 29а, 3, 30В, 31, 32, 33, 37, 39, 39-A, 4, 41, 43, 47, 49, 5, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 6, 60, 61, 62, 7, 80, 8а, 9

З 9 до 17 години в селі Сошники будуть вимкнення через планові ремонтні роботи. Вони триватимуть за наступними адресами:

Івана Федорова 24б, 25, 28, 30, 40

Сошницька

Тихий пров. 2, 3, 5, 6, 7

З 9 до 17 години не буде електрики в населеному пункті Малий Житин. Без світла лишаться наступні будинки:

Берегова 10, 12, 14, 16, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 26А, 28, 2А, 30, 32, 32A, 34, 36, 38, 4, 40, 40А, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 66, 67, 70, 72, 73, 74, 76, 78, 8, 82

Вишнева 11, 19, 23, 25

Княгині Ольги, 1, 1 А, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17А, 17Б, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 24А, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 44, 45, 46А, 47, 48, 48А, 5, 50, 51, 51-А, 52, 52А, 53, 54, 55, 56, 56А, 57, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 7, 71, 73, 75, 76, 79, 8, 80

Польова 1, 11, 11-А, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29А, 29Б, 3, 30, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 49А, 5, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 7, 71, 73, 75, 79, 9

Приходька 1, 10, 10А, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 21, 23, 24, 24А, 26, 29, 2А, 3, 31, 35, 37, 39

«Рівнеобленерго» рекомендує мешканцям стежити за актуальними графіками відключень на офіційному сайті компанії, а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області: яке рішення ухвалено щодо нових цін.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області: як змінилися суми в платіжках.

Як повідомляла Politeka, Нова система оплати проїзду в Рівному: які саме зміни вводяться.