У Полтавській області з січня 2026 року змінили розмір мінімальної пенсії, що вплинуло на доплати для пенсіонерів.

Доплати для пенсіонерів у Полтавській області підвищили через автоматичний перерахунок за понаднормовий страховий стаж, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті Пенсійного фонду України, це стосується тих, чий страховий стаж перевищує норматив, встановлений законом.

Надбавки отримують жінки зі стажем понад 30 років та чоловіки із стажем понад 35 років, включно з особами, що мають пільговий стаж за Списком №1.

За кожен додатковий рік стажу пенсіонеру нараховується 1% від мінімальної пенсії, що у 2026 році становить 25,95 гривні.

На практиці це означає, що жінка зі страховим стажем 40 років отримує щомісячно 259,50 гривні доплати у Київській області замість 236,10 гривні у 2025 році, а чоловік з таким самим стажем – 128,75 гривні замість 118,05 гривні.

Таким чином, щомісячна надбавка зросла на 23,40 гривні для жінок і на 10,70 гривні для чоловіків. Варто знати, що доплати для пенсіонерів у Полтавській області нараховуються автоматично.

Українцям не потрібно подавати заяви чи звертатися до установ. Якщо страховий стаж значно перевищує норматив, надбавка зростає пропорційно кількості додаткових років.

Після завершення трудової діяльності перерахунок пенсії проводиться з урахуванням актуального прожиткового мінімуму, що дозволяє врахувати всі зміни соціальних стандартів.

У 2026 році також підвищено базові соціальні показники та заплановано щорічну індексацію пенсій, яка частково компенсує вплив інфляції та зростання споживчих цін.

В результаті частина старших людей у регіоні вже отримала підвищені виплати, а для інших новий розмір надбавки може застосовуватися після індексації у березні.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області: що потрібно для отримання цієї підтримки.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області: які документи потрібні для оформлення виплат.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО у Полтавській області: кому доступний прихисток.