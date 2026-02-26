Подати заявку на грошову допомогу для ВПО та пенсіонерів в Одеській області можуть лише українці, що відповідають критеріям відбору.

Стартував новий етап прийому заявок на грошову допомогу для ВПО та пенсіонерів в Одеській області, проте важливо знати всі нюанси отримання підтримки, пише Politeka.net.

Міжнародна гуманітарна організація NRC зосереджується на підтримці українців, які найбільше постраждали від війни та не мають достатніх ресурсів для самостійного забезпечення базових потреб.

Подати заявку на грошову допомогу для ВПО та пенсіонерів в Одеській області можуть лише ті домогосподарства, які фізично перебувають на території України на момент заповнення анкети.

До переліку потенційних отримувачів допомоги входять:

жителі населених пунктів, де наразі тривають або нещодавно відбувалися активні бойові дії;

внутрішньо переміщені особи (ВПО);

громадяни, які повернулися до звільнених від окупації громад.

Під час опрацювання заяв представники NRC враховують ступінь вразливості домогосподарства. Пріоритет у наданні фінансової підтримки мають сім’ї, у складі яких є:

люди з інвалідністю;

особи з тяжкими чи хронічними захворюваннями;

багатодітні родини;

одинокі матері або батьки;

літні люди, які не мають належної підтримки.

Варто зауважити: навіть якщо ви вже отримували грошову допомогу від NRC, подати заявку повторно дозволяється. Водночас перевага може надаватися тим заявникам, які не отримували фінансової підтримки від міжнародних організацій упродовж останніх шести місяців.

Онлайн-реєстрація триватиме до 12:00 25 лютого. Подати документи можна лише через офіційний портал. Щоб успішно пройти реєстрацію на грошову допомогу, необхідно:

Перейти за офіційним посиланням на портал реєстрації та відкрити його у браузері (Google Chrome, Safari тощо). Не рекомендується використовувати вбудовані браузери месенджерів.

Надати доступ до геолокації — система має підтвердити ваше перебування в Україні.

Заповнити анкету, зазначивши інформацію про членів домогосподарства (до 5 осіб).

Завантажити якісні кольорові фото документів у горизонтальному форматі.

У формі потрібно вказати:

ПІБ відповідно до паспорта;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН) усіх повнолітніх членів родини;

актуальний номер телефону та електронну пошту;

банківський рахунок у форматі IBAN (UA + 27 символів).

Офіційна реєстрація доступна за цим посиланням. NRC ніколи не запитує PIN-код або CVV банківської картки — будьте уважні та не передавайте конфіденційні дані третім особам.

