Прогноз погоди в Києві на березень обіцяє приємні весняні дні з поступовим потеплінням.

Прогноз погоди в Києві на березень свідчить про нетипове потепління та чергування сонячних та дощових днів, повідомляє Politeka.

Уже на початку місяця температура підніметься вище звичних показників ранньої весни.

Перша декада (01–10 березня)

На початку місяця денні значення триматимуться в межах +3…+9°. Місцями очікується хмарність та короткочасні дощі. Ночі ще прохолодні, іноді близько 0°. До кінця декади повітря почне помітно прогріватися: вдень температура зросте до +12…+15°, а окремі дні можуть порадувати +18…+20°.

Друга декада (11–20 березня)

Друга половина місяця буде спокійнішою та комфортнішою. Денна температура переважно триматиметься на рівні +11…+17°, нічні значення зрідка опускаються до -4…-2°. Опади зберігатимуться у вигляді коротких дощів або місцевого снігу. Сонячних днів більше, ніж похмурих, що створює відчуття справжньої весни.

Третя декада (21–31 березня)

Наприкінці березня погода у Києві стане більш стабільною. Денна температура тримається близько +13…+17°, нічні показники піднімаються до +1…+5°. Опадів майже не очікується, небо з проясненнями, тож останні дні місяця будуть сухими та придатними для прогулянок.

Загалом, прогноз погоди в Києві на березень обіцяє приємні весняні дні з поступовим потеплінням, хоча окремі ночі ще залишаються холодними. Місцеві синоптики радять планувати прогулянки у денні години, коли повітря найбільш комфортне для активного відпочинку.

Рекомендовано також стежити за змінами прогнозу щодня, адже березнева погода може змінюватися досить швидко.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про дефіцит продуктів в Україні: спостерігається нестача базового товару.

Також Politeka повідомляла про підвищення тарифів на воду: які ціни будуть актуальними.

Крім того, Politeka розповідала про нове подорожчання проїзду: скільки доведеться платити.